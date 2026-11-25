मध्य प्रदेश के विदिशा में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया है. आरोपी चांद खां उर्फ चंदू मियां के तीन मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया है. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपपुरा का है.

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने नजूल की जमीन पर अवैध रूप से तीन मंजिला मकान बना रखा था. इसी मकान से अवैध आरा मशीन का संचालन भी किया जा रहा था. मकान को गिराने का निर्णय नगर पालिका की आपातकालीन साधारण सभा की बैठक में लिया गया था. इसके बाद राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.

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