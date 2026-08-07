Film Wrap: नहीं होगा CM विजय का तलाक! पवन सिंह पर लगे जबरदस्ती Kiss करने के आरोप

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई सारी खबरों ने सुर्खियां बटोरीं. सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की हुई. उनकी पत्नी संगीता ने कोर्ट में जो तलाक की अर्जी डाली हुई थी, वो उन्होंने अब वापस ले ली है. एक्टर का मामला कोर्ट में ही निपट चुका है. उनकी शादी नहीं टूटने वाली है.

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वहीं भोजपुरी सिनेमा की हसीना काजल राघवानी ने भोजपुरी बवाल में पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पावर स्टार एक सीन में उनके साथ इंटीमेट होते हुए बहक गए. वो सीन में इतने खो गए कि उन्हें जबरदस्ती किस करते रहे. काजल का ये राज कई सारी बातें सामने लेकर आ रहा है.

'पैसों के लिए संबंध बनाती है एक्ट्रेस, पब्लिक में Cute इमेज', डिटेक्टिव तान्या पुरी का दावा

प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी जल्द ही 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आने वाली है. शो में जाने से पहले तान्या ने इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के बारे में बड़ा खुलासा किया है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

तमिलनाडु के CM विजय का नहीं होगा तलाक! पत्नी ने अचानक वापस ली अर्जी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दायर अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है, जिसके बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया.

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'इंटीमेट सीन में बहके पवन सिंह, जबरदस्ती करते रहे Kiss' काजल राघवानी ने पावर स्टार पर लगाया आरोप

काजल ने कहा कि जब मैंने किसिंग सीन के लिए मना किया, तो वो सेट छोड़कर चले गए. मैंने सबकी इज्जत की है, लेकिन कोई इसके काबिल नहीं है.

नोलन की फिल्म की हीरोइन, 16 साल बाद बनी ट्रांसजेंडर मैन, टॉप सर्जरी के बाद बदला लुक

हॉलीवुड एक्टर एलियट पेज को आपने नोलन की फिल्म ओडिसी में देखा होगा. क्रिस्टोफर नोलन संग उनकी ये दूसरी फिल्म है. 16 साल पहले उन्होंने इंसेप्शन में काम किया था. लेकिन उस समय उनका जेंडर अलग हुआ करता था.

राम के डायलॉग, शूर्पणखा के सीन्स... रामायण के इंग्लिश ट्रेलर में दिखे बड़े बदलाव

रामायण फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर दो दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसे ग्लोबल ऑडियंस का काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला. मगर इसके ट्रेलर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पेश करने से पहले, फिल्म के मेकर्स ने हिंदी वाले ट्रेलर के मुकाबले कई सारे बदलाव किए.

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