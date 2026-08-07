'शादी की जिद' से तंग प्रेमी ने रची साजिश... ट्रेन आते ही प्रेमिका को पटरी पर दिया धक्का, CCTV से खुली हत्या की गुत्थी

गुजरात के राजकोट जिले में रेलवे ट्रैक के पास मिली 45 वर्षीय महिला की लाश का मामला जांच में हत्या का निकला. शुरुआती तौर पर इसे ट्रेन हादसा माना जा रहा था, लेकिन रेलवे पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या उसके 25 वर्षीय प्रेमी ने कथित तौर पर शादी के दबाव से परेशान होकर की.

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आरोप है कि आरोपी प्रकाश सोलंकी ने महिला को गोंडल के गुंडाला रेलवे ट्रैक के पास मिलने के लिए बुलाया. दोनों कुछ देर तक रेलवे ट्रैक के किनारे बैठे रहे. इसी दौरान ट्रेन आने पर आरोपी ने पहले महिला को ट्रैक से हटने के लिए कहा और फिर कथित तौर पर उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना के बाद शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया था. हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले, जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी.

CCTV फुटेज से खुला हत्या का राज

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रेलवे पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त को गोंडल में गुंडाला फाटक से सांधिया पुल की ओर रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव मिला था. मृतका के पर्स से उसके बेटे का मोबाइल नंबर मिला, जिसके आधार पर परिवार से संपर्क कर उसकी पहचान की गई.

शव पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए उसे फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि महिला की मौत हादसे में नहीं, बल्कि हत्या के कारण हुई थी.

जांच के दौरान रेलवे स्टेशन और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में 3 अगस्त की रात करीब 11.30 बजे आरोपी प्रकाश सोलंकी और महिला को गोंडल रेलवे स्टेशन पर एक साथ जाते हुए देखा गया. इसके बाद दोनों पैदल गुंडाला फाटक की ओर बढ़ते नजर आए.

ट्रेन आने का इंतजार, फिर दिया धक्का

पुलिस के मुताबिक, दोनों रेलवे ट्रैक पर कुछ देर तक साथ बैठे रहे. 4 अगस्त की रात करीब 1.30 बजे ट्रेन आने पर आरोपी ने पहले महिला से ट्रैक से दूर हटने की बात कही और फिर कथित तौर पर उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया.

पुलिस ने आरोपी प्रकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसे घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का री-कंस्ट्रक्शन भी कराया गया, ताकि वारदात की कड़ियां स्पष्ट हो सकें.

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पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले दोनों की पहचान हुई थी और बाद में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए थे.

शादी की जिद बनी हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक, 45 वर्षीय महिला आरोपी से शादी करना चाहती थी. हालांकि आरोपी का परिवार पहले से विवाहित और उससे उम्र में बड़ी महिला को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था. आरोपी के शादी से इनकार करने के बावजूद महिला लगातार विवाह का दबाव बना रही थी.

आरोप है कि इसी वजह से प्रकाश सोलंकी ने महिला की हत्या की साजिश रची. उसने उसे मिलने के बहाने रेलवे ट्रैक पर बुलाया और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतका पिछले करीब ढाई साल से अपने पति से अलग रह रही थी. उसका पति भावनगर के अलंग में काम करता है. महिला के दो बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है. बड़ा बेटा ड्राइविंग का काम करता है, जबकि छोटा बेटा अपनी बहन के साथ रहता है. महिला गोंडल में अकेले रहकर होटल और कैटरिंग में खाना बनाने का काम करती थी.

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