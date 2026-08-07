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Hair Oiling Myths: बारिश में सिर पर भूलकर भी न लगाएं ये 5 तेल, बढ़ जाएगा डैंड्रफ और बालों का झड़ना

सिर में रूसी होने पर लोग अक्सर तेल लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर बार तेल लगाना समस्या का समाधान नहीं होता है. रूसी होने पर कई बार इन 5 तेलों को लगाने पर सिर में होने वाली खुजली और डैंड्रफ की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए इन तेलों से डैंड्रफ होने पर दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है.

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रूसी की समस्या होने पर बाल तेल लगाना सही नहीं होता है. (PHOTO:AI)
रूसी की समस्या होने पर बाल तेल लगाना सही नहीं होता है. (PHOTO:AI)

Hair Care Tips: बालों में होने वाली रूसी यानी डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है, जिससे हर उम्र के लोग परेशान रहते हैं.सिर में खुजली, सफेद परत झड़ना और बालों का बेजान दिखना इसके आम लक्षण हैं.डैंड्रफ ना सिर्फ बालों को गंदा दिखाते हैं, बल्कि इसकी वजह से लोगों में लोगों से बचते नजर आते हैं. लोगों के बीच अक्सर यह विचार आता है कि डैंड्रफ स्कैल्प के सूखने के कारण होता है और इसलिए वो अपने बालों में भरकर तेल लगाना शुरू कर देते हैं. 

हालांकि यह हर बार सही नहीं होता है और आपकी यह एक गलती आपको भारी भी पड़ सकती है. एक्सपर्ट के अनुसार, कई बार डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प की वजह से नहीं बल्कि मैलासेज़िया नाम के एक प्राकृतिक फंगस के बढ़ने के कारण होता है. यह फंगस स्कैल्प के प्राकृतिक तेल पर पनपता है, ऐसे में ज्यादा या गलत तेल लगाने से रूसी कम होने की बजाय और बढ़ सकती है. 

अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं, तो जानिए किन पांच तेलों से कुछ समय के लिए आपके लिए दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा. आइए आपको इन तेलों के बारे में बताते हैं, जिससे रूसी की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है. 

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सरसों का तेल

भारत में सरसों के तेल से मालिश करने की परंपरा काफी पुरानी है और आज भी बड़ी संख्या में लोग बालों पर इसे लगाते हैं. लेकिन अगर आपकी स्कैल्प पहले से लाल, सेंसिटिव या खुजली वाली है, तो यह तेल जलन को और बढ़ा सकता है.  सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है और इस वजह से यह कई लोगों में स्कैल्प की परेशानी बढ़ा सकता है.

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नारियल का तेल

सरसों के तेल के बाद नारियल का तेल बालों को पोषण देने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.  यह बालों को मुलायम और मजबूत बनाता है, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प पहले से ऑयली है और डैंड्रफ की समस्या है, तो यह तेल स्कैल्प पर अतिरिक्त चिकनाई बढ़ा सकता है.  इससे खुजली और फ्लेक्स पहले से ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, इसलिए रूसी होने पर इस तेल को लगाने से बचना चाहिए.

बादाम का तेल

बादाम का तेल भी लोग बालों पर खूब लगाते हैं, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है. मगर यह डैंड्रफ का इलाज नहीं है.  अगर इसे लगाने के बाद बाल अच्छी तरह न धोए जाएं, तो स्कैल्प पर हल्की परत रह जाती है.  इस पर रूसी चिपक जाती है और बाल ज्यादा गंदे और फ्लेकी दिखने लगते हैं. 

जैतून का तेल

ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल बालों में नमी बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी शेप काफी भारी होती है. अगर यह अच्छी तरह साफ न हो, तो स्कैल्प पर तेल की परत जम सकती है.  यह परत डेड स्किन और गंदगी के साथ मिलकर डैंड्रफ को और ज्यादा साप बना देती है. 

अरंडी का तेल

अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत पॉपुलर है. मगर डैंड्रफ होने पर यह स्कैल्प पर लंबे समय तक चिपका रहता है.  इससे पसीना, धूल और डेड स्किन फंस सकती है, जिससे स्कैल्प साफ नहीं रह पाती और रूसी की समस्या बढ़ सकती है. 

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डैंड्रफ होने पर क्या करें?

अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, तो बार-बार तेल लगाने की बजाय सही हेयर केयर रूटीन अपनाएं.  एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें, स्कैल्प को साफ रखें और बालों में रातभर तेल लगाकर न छोड़ें. अगर रूसी लंबे समय तक बनी रहे, खुजली बढ़ जाए या बाल तेजी से झड़ने लगें, तो स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा. 

इन बातों का ध्यान रखें

  • तेल बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हर समस्या का समाधान तेल नहीं होता.
  • डैंड्रफ होने पर सबसे जरूरी है उसकी असली वजह को समझना.
  • सही देखभाल और सही प्रोडक्ट्स अपनाकर ही आप रूसी से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्कैल्प को हेल्दी रख सकते हैं.
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