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राम के डायलॉग, शूर्पणखा के सीन्स... रामायण के इंग्लिश ट्रेलर में दिखे बड़े बदलाव

रामायण फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर दो दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसे ग्लोबल ऑडियंस का काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला. मगर इसके ट्रेलर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पेश करने से पहले, फिल्म के मेकर्स ने हिंदी वाले ट्रेलर के मुकाबले कई सारे बदलाव किए. क्या-क्या रहे वो बदलाव? आइए, बात करते हैं...

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रामायण का ट्रेलर फिर चर्चा में है (Photo: ITGD)
रामायण का ट्रेलर फिर चर्चा में है (Photo: ITGD)

रणबीर कपूर, यश स्टारर रामायण इस समय इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी फिल्म है. दुनियाभर के करीब 60,000 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज करने की तैयारी है, जिसमें इंडिया भी शामिल है. ये नंबर आज से पहले आई किसी भी हिंदी मूवी के लिए बहुत बड़ा है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा अपनी फिल्म को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. 

24 जुलाई को नमित मल्होत्रा ने ऐलान किया था कि सोनी पिक्चर्स उनकी फिल्म को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. अपनी फिल्म को दुनियाभर में लोगों तक पहुंचाने की इस पहल में मेकर्स ने रामायण का इंग्लिश ट्रेलर भी जारी किया. इस ट्रेलर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लोग फिल्म के विजुअल्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

नए ट्रेलर में हुए कितने बदलाव? 

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रामायण फिल्म के इंग्लिश ट्रेलर में हिंदी वाले के मुकाबले कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसे शायद कई लोग नजरअंदाज कर गए. ट्रेलर में भगवान राम और रावण के डायलॉग से लेकर कई सारे सीन्स भी बदले गए हैं. इन सबके बारे में एक-एक करके आपको बताते हैं. सबसे पहले ट्रेलर में ब्रह्म AI का इस्तेमाल करके डायलॉग्स और एक्टर्स के लिप्स को एक साथ सिंक किया गया है. भगवान राम बने रणबीर कपूर ट्रेलर में अपने जितने भी डायलॉग कह रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद बोले हैं. जबकि AI के इस्तेमाल से उसे लिप सिंक किया गया ताकि ऑडियंस का ध्यान सिर्फ कहानी और डायलॉग पर रहे.

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वहीं ट्रेलर में कोई विदेशी एक्सेंट नहीं, बल्कि देसी एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोली गई है. कुछ सीन्स में आप रणबीर की ही आवाज सुन सकते हैं, जो उम्मीद है एक्टर ने खुद डब की है. दिलचस्प बात ये है कि ऐसा सिर्फ इंग्लिश वाले ट्रेलर के साथ नहीं हुआ है. बाकी रीजनल भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम वाले ट्रेलर भी इन्हीं सब बदलावों के साथ दोबारा डाले गए हैं. 

हिंदी वाले से छोटा है इंग्लिश ट्रेलर

रामायण का इंग्लिश वाला ट्रेलर 3 मिनट 52 सेकेंड का है, जबकि हिंदी वाला ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकेंड लंबा था. यानी ट्रेलर करीब 17 सेकेंड कट किया गया. इंग्लिश वाले में मेकर्स ने कई सारे सीन्स हटाए और बदले हैं, जिससे ट्रेलर और भी ज्यादा ग्रिपिंग और अच्छा लगता है. सबसे अहम सीन रावण बने यश की राक्षस सेना जो हिंदी वाले ट्रेलर में दिखाई गई थी, उसे टाइटल कार्ड के साथ रिप्लेस किया गया. वहीं ऐरावत हाथी वाला सीन भी थोड़ा कट हुआ है. 

ट्रेलर में भगवान राम और कैकयी के बीच हुई बातचीत वाला सीन भी कुछ सेकेंड काटा गया. सीता माता की एंट्री सीन में भी बदलाव किए गए हैं. वन में शूर्पणखा के पूरे सीन में बदलाव किए हैं. सीता माता के डायलॉग को उसमें हटाकर सीधा नाक काटने वाला सीन डाला गया, जिसमें हमें रणबीर कपूर का रिएक्शन देखने मिला जो हिंदी वाले ट्रेलर में नहीं था. 

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रामायण फिल्म के इंटरनेशनल ट्रेलर ने एक और बात पक्की की. ये फिल्म 6 नवंबर को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इसका सामना जापानी फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो से बॉक्स ऑफिस पर होना है. दोनों ही फिल्में IMAX पर रिलीज होंगी जिसके लिए ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है. 

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