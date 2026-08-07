दतिया में क्या हुआ? उपचुनाव की हार पर आजतक से क्या बोले सीएम मोहन यादव

महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित आजतक धर्म संसद के विशेष सत्र 'सत्य ही शिव है' में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास, कनफ्यूजन, मान्यताओं और महाकाल की नगरी में सिंहस्थ को लेकर खास चर्चा की. सिंहस्थ की तैयारियों के साथ ही उन्होंने प्रदेश की राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उज्जैन केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है.
लोकतंत्र में हार-जीत स्वाभाविक- सीएम मोहन यादव
दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जीत-हार स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसमर्थन हासिल कर रही है और संगठन चुनावी नतीजों की समीक्षा कर आगे और मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगा.
आजतक धर्मसंसद के विशेष सत्र में बातचीत के बीच में जब सीएम मोहन यादव से पूछा गया कि दतिया में क्या हुआ? तो इसे लेकर सीएम ने कहा कि, दतिया कांग्रेस की सीट थी. जब भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटें जीती थीं, तब भी दतिया हम नहीं जीत पाए थे. उस समय भी यह कांग्रेस की सीट थी. हमने तब भी पूरी कोशिश की थी. उस चुनाव में हमें लगभग 7,700 वोट मिले थे. इस बार हमने लगभग 1,700 वोट और बढ़ाए हैं. अब करीब 6,000 वोट तक पहुंचे हैं. आने दीजिए 2028, पूरी सीट भी जीत लेंगे. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है.
'जब भी मौका मिल रहा है, हम जीत रहे हैं'
उन्होंने कहा कि, 'आखिर लोकतंत्र में मैं विनम्रता के साथ यह जरूर कहना चाहूंगा कि चुनाव लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने और उन्हें समझाने का अवसर होता है, लेकिन हर बार जीत ही मिले, ऐसा संभव नहीं है. यह भी सही है कि हमारी सरकार बनने के बाद, 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद 29 की 29 लोकसभा सीटें हमने जीतीं.
उसके बाद जो विधानसभा उपचुनाव हुए, उनमें तीन चुनाव हुए. उनमें से कांग्रेस की अमरपाटन सीट हमने उनसे छीनकर अपने पास लाई और बुधनी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही. यानी लगातार जब भी मौका मिल रहा है, हम उनकी सीटें जीत रहे हैं.'
'राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने जीतीं तीनों सीटें'
मध्य प्रदेश की राजनीति और बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि, 'तीनों राज्यसभा चुनावों में भी पहली बार तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं. लगातार जीत भी रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे वोट बढ़ रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है. आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है. हालांकि लोकतंत्र में कभी जीत होती है, कभी हार भी होती है.
जहां तक समीक्षा बैठक और कार्रवाई का सवाल है, यह सही है कि चुनाव के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया, लेकिन यदि कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी समीक्षा भी करेंगे. जहां कमजोरियां होंगी, वहां आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी. इसमें हमें कोई संकोच नहीं है.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि, हमारी पार्टी का स्वरूप जीवंत है. इसी कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता 24 घंटे जनसेवा और संगठन के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं. संगठन जो भी निर्णय लेगा, हम सदैव उसके साथ रहेंगे.'