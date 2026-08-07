'पैसों के लिए संबंध बनाती है एक्ट्रेस, पब्लिक में Cute इमेज', डिटेक्टिव तान्या पुरी का दावा

हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी से एक ऐसे सेलिब्रिटी केस के बारे में बताने को कहा गया जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे. तान्या, जो जल्द ही 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी, ने एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात की जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तान्या पुरी ने कहा कि वह एक्ट्रेस पैसे के बदले लोगों के साथ सोती है और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से सहमत है. उन्होंने बताया कि यह सब एक होटल में होता है.

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तान्या पुरी ने जहरा जानी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'वह महिला जो पहले फिल्मों में काम कर चुकी है और अब ज्यादा फिल्में नहीं कर रही है, लेकिन जिसने सालों में अच्छी-खासी दौलत और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं, उसे लोग सिर्फ सोशल इवेंट्स में ही देखते हैं. असल में पर्दे के पीछे वह होटल के कमरों में मर्दों से मिलती है, उनके साथ सोती है, उन्हें फेवर देती है और और ज्यादा पैसा बनाती है.'



पार्टनर दे रहा बढ़ावा- तान्या

उन्होंने आगे कहा, 'तो वह ऐसी नहीं है जो सिर्फ नए स्टोर खोल रही हो या इवेंट्स में दिख रही हो. इसके पीछे बहुत सारा काम चल रहा होता है, जहां उसकी एक पूरी टीम इन चीजों का ध्यान रखती है. वह असल में ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उसके बारे में यह सब जानता है. वह उसकी टीम का हिस्सा है. वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, उसका पार्टनर, जो इन सब चीजों को बढ़ावा देता है.'

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तान्या ने कहा, 'उसे इस बारे में अच्छी तरह पता है. उसे अपनी महिला को दूसरों के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'और लोगों के सामने, वह एक मशहूर एक्ट्रेस है, जिसने बहुत काम किया है और इंडस्ट्री में उसे बहुत प्यार भी मिलता है. लेकिन पर्दे के पीछे उसके साथ यह सब चल रहा है.' तान्या ने उस एक्ट्रेस या उसके बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं बताई.

तान्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि अगर यह बात सामने आती है, तो लोगों का मासूमियत से भरोसा उठ जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा, 'अरे, मुझे तो लगा था कि वह एक मासूम लड़की है. उसकी इमेज बहुत प्यारी थी. क्या वह भी ऐसी हो सकती है?' तो, इससे उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा.'

इस बीच, तान्या पुरी अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी. यह शो 13 अगस्त से शुरू होगा.

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