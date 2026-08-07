scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पैसों के लिए संबंध बनाती है एक्ट्रेस, पब्लिक में Cute इमेज', डिटेक्टिव तान्या पुरी का दावा

प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी जल्द ही 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आने वाली है. शो में जाने से पहले तान्या ने इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के बारे में बड़ा खुलासा किया है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

Advertisement
X
तान्या पुरी का बड़ा दावा (Photo: Instagram/@ladydetectivesindia)
तान्या पुरी का बड़ा दावा (Photo: Instagram/@ladydetectivesindia)

हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी से एक ऐसे सेलिब्रिटी केस के बारे में बताने को कहा गया जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे. तान्या, जो जल्द ही 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी, ने एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात की जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तान्या पुरी ने कहा कि वह एक्ट्रेस पैसे के बदले लोगों के साथ सोती है और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से सहमत है. उन्होंने बताया कि यह सब एक होटल में होता है.

तान्या पुरी ने जहरा जानी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'वह महिला जो पहले फिल्मों में काम कर चुकी है और अब ज्यादा फिल्में नहीं कर रही है, लेकिन जिसने सालों में अच्छी-खासी दौलत और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं, उसे लोग सिर्फ सोशल इवेंट्स में ही देखते हैं. असल में पर्दे के पीछे वह होटल के कमरों में मर्दों से मिलती है, उनके साथ सोती है, उन्हें फेवर देती है और और ज्यादा पैसा बनाती है.'

पार्टनर दे रहा बढ़ावा- तान्या
उन्होंने आगे कहा, 'तो वह ऐसी नहीं है जो सिर्फ नए स्टोर खोल रही हो या इवेंट्स में दिख रही हो. इसके पीछे बहुत सारा काम चल रहा होता है, जहां उसकी एक पूरी टीम इन चीजों का ध्यान रखती है. वह असल में ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उसके बारे में यह सब जानता है. वह उसकी टीम का हिस्सा है. वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, उसका पार्टनर, जो इन सब चीजों को बढ़ावा देता है.'

Advertisement

तान्या ने कहा, 'उसे इस बारे में अच्छी तरह पता है. उसे अपनी महिला को दूसरों के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'और लोगों के सामने, वह एक मशहूर एक्ट्रेस है, जिसने बहुत काम किया है और इंडस्ट्री में उसे बहुत प्यार भी मिलता है. लेकिन पर्दे के पीछे उसके साथ यह सब चल रहा है.' तान्या ने उस एक्ट्रेस या उसके बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं बताई.

सम्बंधित ख़बरें

Rekha transformation fat to diva
'मोटी थीं रेखा... इतनी सुंदर नहीं थीं', कैसे आया बदलाव? जीजा ने बताया
Kangana Ranaut Gen Z controversy
'गटर जेनरेशन' से भारत की ताकत बनने तक, जेन-जी पर कंगना रनौत का यू-टर्न
what has changed in Ramayana english trailer in comparison with Hindi trailer
डायलॉग से शूर्पणखा के सीन्स... रामायण के ट्रेलर में बड़े बदलाव
Ramayana 59000 screens
50 भाषाएं, 59,000 स्क्रीन...रामायण को मिलेगी सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज
डॉग ने पकड़ी ड्रेस की डोरी, रवीना टंडन का रिएक्शन वायरल

तान्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि अगर यह बात सामने आती है, तो लोगों का मासूमियत से भरोसा उठ जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा, 'अरे, मुझे तो लगा था कि वह एक मासूम लड़की है. उसकी इमेज बहुत प्यारी थी. क्या वह भी ऐसी हो सकती है?' तो, इससे उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा.'

इस बीच, तान्या पुरी अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी. यह शो 13 अगस्त से शुरू होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जेन-Z के मुद्दों पर सरकारें या राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी राजनीति क्यों कर रहे? साहिल के साथ देखें दंगल |
    ट्यूबवेल पर बुलाकर की हत्या, मऊ पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस |
    पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट में 'News' नाम के कैंडिडेट पर मचा बवाल: फर्जी समझने वालों को खुद न्यूज कुमार प्रधान ने दी सफाई, जानिए अनोखी कहानी |
    धनबाद में फिर धंसी घरती, एक दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज, 12 लोग घायल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार, जुलाई में हुई बंपर सेल |
    'भाव के भूखे हैं शिव, हर-हर महादेव कहना ही काफी...', धर्म संसद में बोले कथावाचक |
    नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश |
    कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद में हाईटेक सुरक्षा, 2000 CCTV और ड्रोन से 24 घंटे होगी निगरानी |
    शादी के बाद पहचान छिपाने का आरोप, वाराणसी में आरोपी गिरफ्तार
    Advertisement