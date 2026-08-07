लॉकअप में पिज्जा, अगरबत्ती और साफ कपड़ों की मांग, फिर सीने में दर्द बताकर अस्पताल पहुंचा रेप का आरोपी

नागपुर के चर्चित नाबालिग रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी निर्भय माधव पाखरे को अब पुलिस लॉकअप की परेशानियां सताने लगी हैं. किशोरी को कथित तौर पर अपने जाल में फंसाकर उसके साथ क्रूरता करने के आरोपों का सामना कर रहे 19 वर्षीय आरोपी ने मेडिकल जांच के दौरान सीने में दर्द की शिकायत की. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार अलग-अलग मांगें रख रहा है.

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पुलिस के अनुसार न्यायालय ने आरोपी निर्भय माधव पाखरे को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. गुरुवार को उसकी रिमांड पूरी होने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाना था. इससे पहले बुधवार शाम मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया. जांच के दौरान आरोपी ने डॉक्टरों से सीने में दर्द होने की शिकायत की. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिया. पुलिस का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे फिर अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी.

सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी लॉकअप में भी सहयोग नहीं कर रहा है. हवालात में दिया गया खाना उसे पसंद नहीं आया. उसने पुलिसकर्मियों से पिज्जा की मांग भी की. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि लॉकअप में मच्छर काट रहे हैं और अगरबत्ती लगाई जाए. आरोपी ने लॉकअप के शौचालय को अस्वच्छ बताया और पहनने के लिए साफ कपड़ों की मांग भी की. उसकी इन मांगों से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान हैं.

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पुलिस का कहना है कि आरोपी पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहा है. जांच के दौरान उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया है, लेकिन वह उसका पासवर्ड बताने से इनकार कर रहा है. पुलिस को आशंका है कि इसी मोबाइल में ऐसे डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जो पूरे मामले की अहम कड़ियों को सामने ला सकते हैं.

जांच अधिकारी पीड़िता के मोबाइल फोन से चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डेटा की भी गहन जांच कर रहे हैं. पुलिस का प्रयास है कि पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ा जाए और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्विसिंग साइट के जरिए दिघोरी इलाके में किराये पर कमरा लिया था. अब पुलिस मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है और कमरे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

अस्पताल से छुट्टी के बाद फिर मांगी जाएगी पुलिस रिमांड

फिलहाल आरोपी मेडिकल सरकारी अस्पताल में भर्ती है. पुलिस का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा. मामले में डिजिटल साक्ष्य और अन्य जानकारियां जुटाने की कार्रवाई जारी है.

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