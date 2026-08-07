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तमिलनाडु के CM विजय का नहीं होगा तलाक! पत्नी ने अचानक वापस ली अर्जी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दायर अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है, जिसके बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया.

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कोर्ट ने बंद किया CM विजय के तलाक का केस (Photo: Screengrab)
कोर्ट ने बंद किया CM विजय के तलाक का केस (Photo: Screengrab)

तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है. काफी समय से दोनों के अलग होने की चर्चाएं गर्म थीं, लेकिन अब संगीता ने चेंगलपट्टू कोर्ट में दाखिल की गई अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

7 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ीं और उन्होंने केस आगे न बढ़ाने की वजह बताई. 

तलाक की अर्जी वापस
रिपोर्ट के मुताबिक चेंगलपट्टू कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर अपना पक्ष रखा. उन्होंने जज के सामने स्पष्ट किया कि वे अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और इसके पीछे की वजहें भी बताईं. 

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कोर्ट के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनकी बात सुनने के बाद अदालत ने अर्जी को 'विथड्रॉन' (वापस ली गई) मानते हुए मामले को यहीं निपटा दिया. इससे पहले 15 जून को स्थानीय कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही टालते हुए अगली तारीख 7 अगस्त तय की थी.

फरवरी 2026 में दर्ज कराई गई थी याचिका
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी, जब संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत चेंगलपट्टू कोर्ट का रुख किया था. अपनी याचिका में उन्होंने शादी को पूरी तरह खत्म करने की मांग की थी. संगीता का कहना था कि दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं बचा है और यह शादी पूरी तरह टूट चुकी है. अर्जी में उन्होंने विजय पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, मानसिक क्रूरता, उपेक्षा और साथ छोड़ देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.

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याचिका में लगाए गए थे गंभीर आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें 2021 में पता चला कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है. संगीता का आरोप था कि विजय ने रिश्ता खत्म करने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह जारी रहा. इस वजह से उन्हें भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा. याचिका में यह भी कहा गया था कि विजय धीरे-धीरे परिवार से दूर होते चले गए, संगीता को अपने प्रोफेशनल व पब्लिक कार्यक्रमों से अलग कर दिया और भावनात्मक, शारीरिक व आर्थिक रूप से सहयोग देना बंद कर दिया.

1998 में हुई थी शादी और दो बच्चे
विजय और संगीता का रिश्ता काफी पुराना रहा है. दोनों की शादी सबसे पहले 1998 में यूके (UK) में रजिस्टर हुई थी, जिसके बाद 1999 में चेन्नई में पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उन्होंने सात फेरे लिए थे. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं- बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. दोनों लंबे समय तक एक खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी थीं.

अफवाहों पर याचिका से लगी थी मुहर
संगीता जब सार्वजनिक कार्यक्रमों और विजय के पारिवारिक आयोजनों में दिखना बंद हुईं, तभी से उनके अलग होने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं. हालांकि, जब तक संगीता ने खुद कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, तब तक दोनों में से किसी ने भी इन चर्चाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था. कोर्ट में अर्जी दाखिल होने के बाद ही यह बात पूरी तरह साफ हुई थी कि दोनों के बीच अनबन चल रही है, जो अब अर्जी वापस लेने के साथ एक नए मोड़ पर पहुंच गई है.

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