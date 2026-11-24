उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में नए सियासी समीकरण को बनाने में जुटे हैं. बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए आरएलडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पुरानी पकड़ वापस हासिल करने की है. ऐसे में जयंत चौधरी ने मुस्लिम चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान बनाया है.

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बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत जाट-मुस्लिम समीकरण को मजबूत बनाए रखने की है. जयंत चौधरी की रणनीति यूपी की उन सीटों पर मुस्लिम चेहरे उतारने की है, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था या जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं.

राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में बागपत से लेकर सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद तक कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने का तानाबाना बुन रहा है. सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी दे दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि जयंत यूपी की किन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं?

मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का जयंत प्लान

उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटों के मजबूत समीकरण के सहारे राजनीति करने वाली आरएलडी के सामने इस पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की चुनौती है. खासकर तब, जब पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है. हालांकि, बीजेपी के साथ जाने से आरएलडी को सत्ता में हिस्सेदारी तो मिल गई, लेकिन उसका कोर मुस्लिम वोट बैंक छिटककर सपा-कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला गया.

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2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुट गए हैं. जयंत चौधरी ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम समाज का समर्थन पहले भी उनके साथ था और अब भी है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को टिकट देना उनका अधिकार है और वे इस अधिकार का प्रयोग करेंगे. साथ ही यह भी कहा कि यदि भाजपा मुस्लिमों को टिकट देने पर कोई शर्त लगाएगी तो वे भी शर्त लगाएंगे, लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट जरूर देंगे. इस तरह से साफ है कि आरएलडी मुस्लिम समाज को चुनाव लड़ाएगी.

जयंत चौधरी की पार्टी अब जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम यानी JGDM समीकरण के जरिए पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है. आरएलडी संगठन को गांव-गांव तक सक्रिय करने के साथ अल्पसंख्यक समाज के बीच भी संपर्क बढ़ाने में जुटी है. जयंत चौधरी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बड़ी संख्या में टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं.

मुस्लिम वोटों की जयंत के सामने चुनौती?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रही है. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद जैसे इलाकों में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं.

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2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मतदाताओं के बीच आई दूरी का असर आरएलडी के परंपरागत वोट बैंक पर भी पड़ा था. इसके बाद मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन को पश्चिमी यूपी में इसका फायदा भी मिला था, लेकिन अब फिर से राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं.

जयंत चौधरी एनडीए में हैं और ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बनाए रखना उनके सामने एक अलग तरह की चुनौती है. इसी वजह से मुस्लिम समाज को सिर्फ संगठन में जगह देने के बजाय चुनावी राजनीति में भी प्रतिनिधित्व देने की चर्चा अहम हो गई है. इसीलिए जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ होते हुए भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है.

किन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी रालोद

पश्चिमी यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर आरएलडी के द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर सियासी चर्चा हो सकती है, उनमें दो सीटें पहले से ही कन्फर्म है. आरएलडी के दो मुस्लिम विधायक हैं, मेरठ की सिवालखास से गुलाम मोहम्मद और शामली के थानाभवन से अशरफ अली खान. इन सीटों पर आरएलडी अपने मौजूदा दोनों विधायकों को फिर से उतार सकती है.

आरएलडी सिवालखास और थानाभवन के अलावा बागपत, बुढ़ाना, चरथावल, मीरापुर, नजीबाबाद, सहारनपुर देहात, अमरोहा, कैराना, संभल, मुरादाबाद की कांठ और ठाकुरद्वारा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है. इसके अलावा किठौर जैसी सीटों को भी संभावित रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है. इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी-खासी मौजूदगी है.

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आरएलडी अगर यहां मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देती है तो पार्टी को अपने सामाजिक समीकरण का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम या टिकट वितरण को लेकर अभी कोई अंतिम आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है. पार्टी के संभावित दांव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जरूर तेज हैं.

बीजेपी की हारी हुई सीटों पर भी नजर?

आरएलडी की रणनीति में उन विधानसभा सीटों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसी सीटों पर गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर नए सिरे से चर्चा हो सकती है.

आरएलडी की कोशिश हो सकती है कि जिन इलाकों में उसका संगठन और सामाजिक आधार मौजूद है, वहां उसे चुनाव लड़ने का अवसर मिले. खासकर मुस्लिम बहुल और मिश्रित आबादी वाली सीटों पर पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर विचार कर सकती है, जिनका स्थानीय स्तर पर जनाधार हो.

गठबंधन की राजनीति के तहत आरएलडी बीजेपी के सामने एक खास फॉर्मूला रखने की तैयारी में है. आरएलडी का मानना है कि पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर पिछले चुनावों में बीजेपी को हार मिली थी, वे सीटें गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में दी जाएं. पार्टी की रणनीति यह है कि इन सीटों पर मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं, जिससे जाट और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ के सहारे जीत दर्ज की जा सके और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिले.

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हालांकि, बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों का अंतिम बंटवारा अभी होना बाकी है. ऐसे में आरएलडी की कोशिश मुस्लिम बहुल सीटों को अपने हिस्से में लेने की है. यह देखना अहम होगा कि गठबंधन में जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी की कितनी सीटें मिलती हैं और उनमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कितनी जगह बनती है.

RLD के मुस्लिम उम्मीदवारों ने दिखाया था दम

आरएलडी के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना कोई नई बात नहीं है. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा-आरएलडी गठबंधन के दौरान पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटों के तालमेल का असर कई सीटों पर दिखाई दिया था. थाना भवन सीट से आरएलडी के अशरफ अली खान ने जीत दर्ज की थी. इसके अलावा गठबंधन को कैराना, शामली, बुढ़ाना, चरथावल और मीरापुर जैसे इलाकों में भी राजनीतिक फायदा मिला था.

सहारनपुर जिले में बेहट और सहारनपुर देहात जैसी सीटों पर भी गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिली थी. वहीं नजीबाबाद, कांठ और ठाकुरद्वारा जैसी सीटों पर सपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. इन चुनावी नतीजों से साफ है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि, 2022 में आरएलडी और सपा का गठबंधन था, जबकि 2027 में आरएलडी एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

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जयंत पर मुस्लिम वोटर कितना भरोसा करेंगे?

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा हासिल करने की है. मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पिछले चुनावों में सपा के साथ खड़ा रहा है. ऐसे में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना ही पर्याप्त होगा या नहीं, यह भी एक अहम सवाल है, लेकिन आरएलडी की कोशिश है कि बीजेपी के साथ होते हुए मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखे.

आरएलडी को यह भी देखना होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम उम्मीदवारों को कितना समर्थन मिलता है. पार्टी की कोशिश जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की है. आरएलडी ने हाल में JGDM फॉर्मूले के जरिए अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति सामने रखी है. पार्टी अल्पसंख्यक समाज के बीच संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने पर भी काम कर रही है.

जयंत चौधरी का यह 'मुस्लिम प्लान' जमीन पर उतरता है, तो यह पश्चिमी यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए (PDA) फॉर्मूले के लिए सीधी चुनौती होगी. आरएलडी की कोशिश है कि वह खुद को सिर्फ जाटों की पार्टी तक सीमित न रखकर, फिर से चौधरी चरण सिंह की उस विरासत को आगे बढ़ाए, जिसमें किसान और मुस्लिम एक साथ खड़े नजर आते थे.

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अब देखना होगा कि जयंत चौधरी इस सामाजिक समीकरण को चुनावी टिकट वितरण में कितनी जगह देते हैं. क्या आरएलडी मुस्लिम उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पश्चिमी यूपी में अपना पुराना जाट-मुस्लिम समीकरण फिर से खड़ा कर पाएगी या बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते उसके सामने नई चुनौतियां रहेंगी? 2027 के चुनाव से पहले यह पश्चिमी यूपी की राजनीति का एक अहम सवाल बना हुआ है.

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