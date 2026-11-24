पंजाबी सिंगर और ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले बेंगलुरु में हड़कंप मच गया है. उनके शो को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है. धमकी भरा ईमेल धारवाड़ पुलिस कमिश्नर को मिला है, जिसमें कॉन्सर्ट के दौरान IED ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई है.

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29 नवंबर को होना है दिलजीत का कॉन्सर्ट

जानकारी के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 29 नवंबर को बेंगलुरु के मडावरा इलाके में NICE रोड ग्राउंड पर होने वाला है. इसी कार्यक्रम को निशाना बनाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है. ईमेल में 'खालिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी लिखा गया है.

धमकी भरे ईमेल में सिर्फ बम धमाके की बात नहीं कही गई, बल्कि लोगों को कॉन्सर्ट में बच्चों को साथ न लाने, आईफोन का जवाब न देने और मेट्रो से सफर न करने की चेतावनी भी दी गई है. इस संदेश के सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस जांच में जुटी, धमकी की सच्चाई का होगा खुलासा

पुलिस को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली है. अब जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि धमकी कितनी गंभीर और असली है, साथ ही ईमेल भेजने वाले की पहचान भी की जाएगी.

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फिलहाल इस धमकी की पुष्टि नहीं हुई है और न ही कॉन्सर्ट रद्द होने की कोई जानकारी सामने आई है. ऐसे में जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक जानकारी आने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

2026 में भी दिलजीत के कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा

दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर 2026 में भी धमकियों का सिलसिला देखने को मिला. सबसे पहले दिल्ली में 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को धमकी से जुड़े इनपुट मिले. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी. इसी दौरान दिल्ली के छह स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल मिलने की खबर आई, जिनमें छात्रों को कॉन्सर्ट में न जाने की चेतावनी दी गई थी.

वहीं, नवंबर में इंदौर में 15 तारीख को होने वाले उनके कॉन्सर्ट से पहले तीन निजी स्कूलों और मेयर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को बम धमाके की धमकी वाले ईमेल मिले. इसके बाद 10 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को भी धमकी भरा मेल भेजा गया. 12 नवंबर को तीन बैंकों और मेयर कार्यालय को फिर नए धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस ने स्कूलों और अन्य जगहों की तलाशी ली, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला.

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शुरुआती जांच में इन ईमेल को फर्जी माना गया और पुलिस ने एक ईमेल अकाउंट के हैक होने की बात भी सामने रखी. यानी 2026 में दिलजीत के दिल्ली और इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर बार-बार धमकी भरे संदेश आए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी.

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