मद्रास हाई कोर्ट ने सत्तारूढ़ दल TVK के एक विधायक पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर थलपति विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया.

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ये मामला कल्लाकुरिची की जिला कलेक्टर जेई पद्मजा से जुड़ा है, जिन्होंने विधायक पर अश्लील मैसेज भेजने और गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है.

जज ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर मुझे जरा भी हिंट मिला कि आप लोगों को बचा रहे हैं... तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता.' कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के जवाब और रुख की बारीकी से समीक्षा करेगा.

कार्रवाई पर देरी को लेकर उठाए सवाल

अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब 31 जुलाई को पहली बार ये आरोप सरकार के संज्ञान में लाए गए थे, तब प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई. देरी पर जवाब मांगते हुए जज ने पूछा, 'जब 31 जुलाई को ये आपके संज्ञान में लाया गया था, तो क्या कोई कार्रवाई की गई थी?'

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सुनवाई के दौरान राज्य के लोक अभियोजक आर जॉन सत्यन ने एक लिखित नोट पेश कर अदालत को बताया कि इस शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. हालांकि, सरकार के इस कदम से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ.

जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, 'इन संदेशों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आपने इस बारे में क्या किया है? क्या मुझे आपको ये करने का सुझाव देना चाहिए? आप इसे खुद क्यों नहीं कर सकते?'

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मुख्य सचिव हो या सफाईकर्मी, हर महिला की सुरक्षा जरूरी: कोर्ट

अदालत ने ये भी पूछा कि क्या सरकार ने कलेक्टर पद्मजा से बात की है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. प्रशासनिक पद से ऊपर उठकर हर महिला की सुरक्षा पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा, 'चाहे वो मुख्य सचिव हो या सफाईकर्मी, उसे यौन उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए.'

जज ने कहा, 'एक महिला की मुश्किल को समझने के लिए आपका महिला होना जरूरी नहीं है.'

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