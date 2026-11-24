न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपने मंजूर प्रिंटिंग प्रेस को चेतावनी दी है कि खराब क्वालिटी की टेक्स्टबुक और धुंधला कंटेंट होने पर पेनल्टी लग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

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सोमवार को जारी किए गए संदेश में NCERT को ये चेतावनी उस समय दी गई, जब देशभर से किताबों और दूसरे पब्लिकेशन में घटिया प्रिंटिंग और साफ टेक्स्ट न होने की शिकायत मिली. काउंसिल ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि NCERT को देश के अलग-अलग हिस्सों से NCERT की टेक्स्टबुक्स और मार्केट में मौजूद दूसरे पब्लिकेशन्स की खराब और घटिया प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं.

इसमें यह भी कहा गया कि ऐसी शिकायतों में घटिया प्रिंटिंग क्वालिटी शामिल थी, जिससे उसके पब्लिकेशन की ओवरऑल क्वालिटी और एक्सेप्टेबिलिटी पर असर पड़ा और काउंसिल की रेप्युटेशन और क्रेडिबिलिटी कम हुई है.

NCERT ने प्रिंटर्स से क्या कहा?

खुद को एक नेशनल संस्था बताते हुए, जो स्कूली बच्चों को अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल रिसोर्स और स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक देने के लिए जिम्मेदार है, NCERT ने उनसे कहा है कि वह प्रिंटिंग, प्रोडक्शन और किताबों की ओवरऑल क्वालिटी को सबसे ज्यादा महत्व देता है. इसने अप्रूव्ड प्रिंटिंग प्रेस को सलाह दी है कि वे प्रिंटिंग और किताब बनाने के हर स्टेज पर बहुत ज्यादा सावधानी, मेहनत और क्वालिटी कंट्रोल रखें.

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My son is in Class X, and after going through his NCERT textbook, I am deeply concerned about the quality of printing. The text is extremely small, blurred and poorly printed, making it difficult for students to read comfortably. NCERT must understand that such poor-quality textbooks can cause unnecessary eye strain, headaches and other health concerns among schoolchildren. Education should empower young minds, not compromise their health. I urge @JoshiPralhad @EduMinOfIndia and @ncert to take immediate cognisance of this issue, review the printing standards and ensure that students receive clear, readable and student-friendly textbooks. — Adv.Vineet Jindal Office (@VineetJindal_) November 22, 2026

काउंसिल ने अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्शन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा है. इसने खास तौर पर प्रिंटिंग, कलर रिप्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, फिनिशिंग, बाइंडिंग और ओवरऑल वर्कमैनशिप में एक जैसे स्टैंडर्ड्स पर जोर दिया है. इसने प्रेस से प्रोडक्शन के हर स्टेज पर इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक करने को भी कहा है ताकि खराबी को रोका जा सके और यह पक्का किया जा सके कि सिर्फ तय स्टैंडर्ड वाली किताबें ही सप्लाई की जाएं.

कार्रवाई करने की दी चेतावनी

NCERT ने चेतावनी दी है कि किताबों की छपाई में तय नियमों का पालन नहीं करने और खराब क्वालिटी की किताबें सप्लाई करने वाले प्रिंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. काउंसिल ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर प्रिंटर्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है. उनकी सप्लाई रोकी जा सकती है, काम का ठेका रद्द किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

इससे पहले सोमवार को NCERT ने स्कूल की कुछ किताबों में खराब छपाई की शिकायतों को माना था. काउंसिल ने X पर कहा था कि वह इस मामले की जांच चल रही है. जांच में जो प्रिंटर जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. NCERT ने कहा कि वह बच्चों को साफ और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली किताबें देना चाहता है.

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प्रिंटिंग की समस्या क्यों आई?

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की शिकायत के बाद सामने आया. उन्होंने X पर पोस्ट कर बताया कि उनके बेटे की क्लास 10 की NCERT किताब में टेक्स्ट बहुत छोटा और धुंधला छपा है. इससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि खराब छपाई के कारण बच्चों की आंखों पर जोर पड़ सकता है और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.



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