टोयोटा अपनी दमदार एमपीवी का नया अवतार लॉन्च करने वाली है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस के फेसलिफ्ट की. ये कार कल यानी 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, जिसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ चर्चा नए फ्लेक्स फ्यूल पावरट्रेन की भी है.

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यानी इस कार का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन कंपनी लॉन्च कर सकती है. इससे लोगों को पेट्रोल में होने वाली ब्लेंडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. इस कार को टोयोटा पिछले कुछ दिनों से टीज कर रही है. आधिकारिक टीजर में कार के रिवाइज्ड डीआरएल्स को दिखाया गया है.

कुछ दिनों पहले कार को टेस्ट करते हुए देखा गया है. हालांकि, उस वक्त कार कैमोफ्लॉज से ढकी हुई थी. मौजूदा हायक्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो इनोवा क्रिस्टा के बॉडी ऑन फ्रेम डिजाइन से अलग है. आइए जानते हैं आने वाली टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में क्या खास होगा.

फ्लेक्स फ्यूल इंजन मिलेगा

टोयोटा ने इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल का प्रोटोटाइप अगस्त 2023 में दिखाया था. ये कार 85 परसेंट इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल सकती है. संभव है कि इस फ्लेस लिस्ट में कंपनी हायक्रॉस फ्लेक्स फ्यूल को भी लॉन्च करे. इसके अलावा कार में कई एक्सटीरियर बदलाव भी देखने को मिलेंगे.

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टोयोटा ने नई इनोवा हायक्रॉस को इंडोनेशिया में कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है. (Photo: Toyota Indonesia)

टीजर से साफ है कि कार में नए एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, जिनका डिजाइन टोयोटा ट्रेजर जैसा होगा. इसके अलावा एमपीवी की हेडलैम्प हाउसिंग में भी बदलाव दिख सकता है. कार में रिवाइज्ड ग्रिल और नया बंपर दिया जा सकता है. इसके अलावा कार में नया एलॉय व्हील्स और मॉडिफाइड टेल लैम्प्स भी मिल सकते हैं.

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इंडोनेशिया में टोयोटा ने नई इनोवा हायक्रॉस को लॉन्च किया है. वहां एमपीवी बड़ी टचस्क्रीन के साथ आती है. इसमें 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. मौजूदा कार में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और ऐनालॉग डायल मिलता है.

फीचर्स की भी होगी भरमार

कार में 2.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 173 एचपी की पावर प्रोड्यूस करेगा. वहीं 2.0 लीटर वाले पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन में 184 एचपी की पावर मिलेगा. पहले की तरह कंपनी इन दोनों पावरट्रेन को कार में देगी. ये कार 7-सीटर और 8-सीटर लेआउट में आ सकती है. मौजूदा टोयोटा हायक्रॉस हाइब्रिड का क्लेम्ड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर का है.

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टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट के टॉप स्पेक्स वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरोमिक सनरूफ और टोयोटा सेफ्टी सेंस सुइट मिल सकता है. इसके तहत कार में एडॉप्टिक क्रूज कंट्रोल और प्री-कोलेजन असिस्टेंस फिलहाल कंपनी ऑफर करती है. फेसलिफ्ट वर्जन में कंपनी ज्यादा कैमरा फीचर्स और बेहतर ड्राइवर असिस्टेंस ऑफर कर सकती है.

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