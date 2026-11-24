मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की 25 नंवबर को होने वाली शादी में घुड़दौड़ पर सबकी निगाहें हैं. इस रेस में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और उनके मालिक पहुंच रहे हैं. किसी घोड़े की रफ्तार उसकी पहचान है तो किसी की ताकत और कद-काठी लोगों का ध्यान खींच रही है. लेकिन इन सबके बीच एक घोड़ा ऐसा भी है, जिसके नाम से ही उसके मालिक को जीत की उम्मीद है. नाम है 'बारूद'. दावा है कि यह घोड़ा 45 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकता है और पिछले डेढ़ साल में 15 से अधिक रेस जीत चुका है. इसकी खुराक और देखभाल पर रोजाना करीब 5 हजार रुपये खर्च होते हैं.

और पढ़ें

कौन है बारूद, जिस पर टिकी हैं सबकी नजरें

अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ के लिए पहुंचे घोड़ों में बारूद खास आकर्षण बना हुआ है. यह घोड़ा गया जिले से आया है. इसकी लंबी-चौड़ी कद-काठी और तेज रफ्तार को लेकर इसके मालिक को काफी उम्मीदें हैं.घोड़े के संचालक के मुताबिक, बारूद की उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने कम समय में कई रेस जीती हैं. पिछले करीब डेढ़ साल में यह 15 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुका है. मालिक का दावा है कि यह जहां भी रेस में शामिल होता है, वहां अपनी मौजूदगी का अहसास करा देता है. इसी वजह से घुड़दौड़ के मैदान में इसके पहुंचने की चर्चा भी हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बारूद नदवां में भी अपनी रफ्तार का जलवा दिखा पाएगा और थार जीतने में कामयाब होगा या कोई दूसरा घोड़ा बाजी मार ले जाएगा.

Advertisement

रोजाना 5 हजार रुपये की खुराक, महीने का खर्च डेढ़ लाख

बारूद की सबसे ज्यादा चर्चा उसकी रफ्तार के साथ-साथ उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च को लेकर भी है. घोड़े के संचालक ने बताया कि इसकी डाइट पर रोजाना करीब 5 हजार रुपये खर्च होते हैं. यानी महीने भर में इसका खर्च करीब डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच जाता है. इसमें सामान्य चारा और भूसा ही नहीं, बल्कि चोकर, चना, दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम जैसी चीजें भी शामिल हैं. घोड़े को उसकी जरूरत के हिसाब से पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसके अलावा उसकी देखभाल, अभ्यास और फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है. घोड़े के मालिक का कहना है कि रेस में बेहतर प्रदर्शन के लिए उसकी खुराक और नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. यही वजह है कि बारूद की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जाती.

पटना सिटी से आया गोलू यादव का घोड़ा भी मैदान में

घुड़दौड़ में सिर्फ बारूद ही नहीं, बल्कि कई दूसरे घोड़े भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं. इनमें पटना सिटी से आया एक घोड़ा भी शामिल है, जिसके संचालक गोलू यादव हैं. उन्होंने बताया कि उनका घोड़ा भी तेज रफ्तार से दौड़ता है और इसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होती है. घोड़े के संचालक के मुताबिक, दौड़ के दौरान इसकी रफ्तार काफी बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि घोड़े की गति मापने वाले मीटर का कांटा भी तेज दौड़ के दौरान काफी आगे तक चला जाता है. मैदान में सफेद, भूरे और अलग-अलग रंगों के कई घोड़े दिखाई दे रहे हैं. हर घोड़े की अपनी खासियत है. कोई अपनी लंबी कद-काठी के लिए जाना जा रहा है तो कोई अपनी रफ्तार और पिछले मुकाबलों में प्रदर्शन को लेकर चर्चा में है.

Advertisement

रेस से पहले मैदान में हो रही घोड़ों की प्रैक्टिस

घुड़दौड़ में शामिल होने वाले घोड़ों को सीधे मुकाबले में नहीं उतारा जा रहा है. रेस से पहले उनकी नियमित प्रैक्टिस कराई जा रही है. घोड़ों को अलग-अलग समय पर मैदान में ले जाया जाता है, जहां वे दौड़ लगाकर अपनी क्षमता और फिटनेस बनाए रखते हैं. आयोजन स्थल पर एक समय में करीब एक दर्जन घोड़े दिखाई दिए, जबकि कई अन्य घोड़े अभ्यास के लिए मैदान में जा चुके थे. घुड़सवार और उनके सहायक भी लगातार तैयारियों में जुटे हैं. घोड़ों को मैदान में दौड़ाते समय उनकी चाल, गति और शारीरिक क्षमता पर नजर रखी जा रही है. घुड़दौड़ के दिन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मालिक और संचालक अपने-अपने घोड़ों को तैयार कर रहे हैं.

घुड़दौड़ जीतने वाले को मिलेगी महिंद्रा थार

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में घुड़दौड़ को खास आकर्षण के तौर पर रखा गया है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े के मालिक को महिंद्रा थार दिए जाने की चर्चा है. इसी इनाम को लेकर घोड़ों के मालिकों और घुड़दौड़ के प्रशंसकों में खास उत्साह है. देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़ों के पहुंचने के बाद मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है. हर मालिक को भरोसा है कि उसका घोड़ा रेस में बेहतर प्रदर्शन करेगा. अयोध्या से लेकर गया और पटना तक के घुड़दौड़ प्रेमियों की निगाहें इस आयोजन पर टिकी हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बारूद अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगा या कोई नया घोड़ा सबको चौंका देगा? अनंत सिंह की बेटी की शादी में जहां शाही सजावट और लाखों मेहमानों के भोज की चर्चा है, वहीं घुड़दौड़ में बारूद जैसे घोड़ों की मौजूदगी ने आयोजन का रोमांच और बढ़ा दिया है.

Advertisement

---- समाप्त ----