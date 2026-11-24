Best Places to Visit in Jaipur: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न तो गर्मी की परेशानी होती है और न ही बारिश की वजह से घूमने का मजा खराब होता है. ऐसे में अगर आप भी इस बार ठंड के मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख कर सकते हैं. गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर अपनी खूबसूरत इमारतों, पुराने किलों, शाही महलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां आपको एक तरफ राजाओं-महाराजाओं के समय की शानदार वास्तुकला देखने को मिलेगी तो दूसरी तरफ रंगीन बाजार, खूबसूरत मंदिर और इतिहास से जुड़ी कई दिलचस्प जगहें भी मिलेंगी.

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जयपुर की खास बात यह है कि यहां हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है. अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो यहां के किले और म्यूजियम देख सकते हैं. वहीं, धार्मिक जगहों पर जाना पसंद है तो यहां कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं. इसके अलावा शहर के खूबसूरत नजारे, झीलें और शानदार महल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. तो अगर आप इस विंटर सीजन जयपुर जाने की सोच रहे हैं तो यहां के इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना न भूलें.

आमेर किला (Amber Fort)

जयपुर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में आमेर किला शामिल है. पहाड़ी पर बना यह किला अपनी शानदार बनावट और खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है. यहां बड़े-बड़े आंगन, पुराने रास्ते और शीश महल देखने को मिलते हैं. शीश महल की खासियत यह है कि इसकी दीवारों और छत पर लगे छोटे-छोटे शीशे रोशनी पड़ने पर चमक उठते हैं. यहां से माओटा झील का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

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हवा महल (Hawa Mahal)

जयपुर की पहचान कहे जाने वाले हवा महल को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. साल 1799 में बने इस महल को गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से तैयार किया गया है. इसकी पांच मंजिला इमारत में 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं. पुराने समय में शाही परिवार की महिलाएं इन खिड़कियों से बाहर होने वाले त्योहार और जुलूस देखती थीं, जबकि बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था.

सिटी पैलेस (City Palace)

जयपुर के पुराने शहर के बीचोंबीच स्थित सिटी पैलेस अपनी शाही बनावट के लिए मशहूर है. यहां राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. महल के अंदर कई सुंदर आंगन, रंगीन दरवाजे और संग्रहालय हैं. यहां आप पुराने शाही कपड़े, हथियार और दूसरी ऐतिहासिक चीजें देख सकते हैं. इसका मोर दरवाजा भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

जंतर-मंतर (Jantar Mantar)

अगर आपको इतिहास और विज्ञान में दिलचस्पी है तो जंतर-मंतर जरूर जाएं. इसे 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था. यहां पत्थरों से बने कई बड़े-बड़े यंत्र हैं, जिनकी मदद से समय और ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था. यहां दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी मौजूद है. जंतर-मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है.

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नाहरगढ़ किला (Nahargarh Fort)

अरावली की पहाड़ियों पर बना नाहरगढ़ किला जयपुर के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. पुराने समय में यह किला शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. आज यहां से पूरे गुलाबी शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है. खासकर शाम के समय यहां से सूर्यास्त देखना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है. किले के अंदर पुराने शाही कमरे भी देखने को मिलते हैं.

जयगढ़ किला (Jaigarh Fort)

जयपुर घूमने जाएं तो जयगढ़ किला देखना न भूलें. पहाड़ी पर बना यह किला आमेर महल की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था. इसकी मजबूत दीवारें और पुराने हथियार इसकी खासियत हैं. यहां जयवाण तोप भी मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोपों में गिना जाता है. किले से आसपास की पहाड़ियों और आमेर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

जल महल (Jal Mahal)

मान सागर झील के बीचोंबीच बना जल महल जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. पानी के बीच बना यह महल दूर से तैरता हुआ नजर आता है. इसकी लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत और आसपास की पहाड़ियां इसे खास बनाती हैं. महल की पांच मंजिलों में से चार पानी के अंदर रहती हैं. यहां पहुंचकर आप झील और महल के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं.

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अल्बर्ट हॉल म्यूजियम (Albert Hall Museum)

अगर आपको पुरानी चीजें और इतिहास देखना पसंद है तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जा सकते हैं. राम निवास गार्डन में स्थित यह राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है. इसकी इमारत अपनी खूबसूरत बनावट और गुंबदों के लिए जानी जाती है. अंदर आपको पुराने हथियार, पेंटिंग, कालीन, मूर्तियां और कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी. शाम के समय रोशनी से सजी इसकी इमारत बेहद खूबसूरत लगती है.

बिरला मंदिर (Birla Mandir)

जयपुर में शांति और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो बिरला मंदिर जा सकते हैं. सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है. मंदिर की दीवारों पर कई देवी-देवताओं और पौराणिक कहानियों से जुड़ी सुंदर नक्काशी की गई है. शाम के समय रोशनी से जगमगाता मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

गोविंद देव जी मंदिर (Govind Dev Ji Temple)

जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है. यह मंदिर जयपुर के शाही परिवार के आराध्य देव से जुड़ा हुआ है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर में होने वाली आरती और भजन का माहौल भक्तों को खास अनुभव देता है. अगर आप जयपुर जाएं तो यहां दर्शन करने जरूर पहुंचें.

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