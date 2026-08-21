scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गॉल में जीत के बाद भी WTC की टेंशन बरकरार, भारत के लिए अब 8 टेस्ट में ‘नो मिस्टेक’ वाला गणित

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 165 रनों से गॉल टेस्ट मैच जीत लिया है. हालांकि, WTC 2025-27 में टीम इंडिया की राह अब भी आसान नहीं है. भारत के पास अब सिर्फ 8 टेस्ट मैच बचे हैं और फाइनल की उम्मीद कायम रखने के लिए लगभग हर मैच जीतना होगा. जानिए पूरा समीकरण.

Advertisement
X
गॉल टेस्ट में जीत के बाद क्या है टीम इंडिया का WTC फाइनल खेलने का समीकरण (Photo: AFP)
गॉल टेस्ट में जीत के बाद क्या है टीम इंडिया का WTC फाइनल खेलने का समीकरण (Photo: AFP)

भारत ने श्रीलंका को गॉल में 2 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में 165 रनों से हराकर 1-0 से बढ़त बना ली है. इस जीत से पहले टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ 48.15 PCT (Points Percentage) हासिल कर पांचवें स्थान पर था.

गॉल टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम का PCT 53.33 हो गया है और अब भी पांचवें स्थान पर ही मौजूद है. इस सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के SSC मैदान पर खेला जाएगा. भारत ये टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करना चाहेगा.  

WTC की अंक तालिका में भारत अब भी बांग्लादेश से नीचे है. बांग्लादेश 5 टेस्ट मैचों में 3 जीत के साथ 66.67 PCT हासिल कर चौथे स्थान पर है. भारत के पास अभी 8 टेस्ट मैच बाकी हैं, लेकिन गलती की गुंजाइश अब भी बेहद कम बची है.

यह भी पढ़ें: भारत से हार के बाद श्रीलंकाई टीम को ट्रिपल झटका... दूसरे टेस्ट से 2 स्टार बाहर, एक पर सस्पेंस

अगर टीम इंडिया अपने सभी बचे हुए मुकाबले जीत लेती है तो उसका PCT 74.07 तक पहुंच जाएगा, जो WTC फाइनल का टिकट लगभग पक्का कर सकता है. हालांकि, एक भी हार पूरे समीकरण को बदल सकती है.

Advertisement

एक हार के बाद भारत का PCT 68.52, दो हार पर (62.96) और तीन हार के बाद (57.41) तक गिर जाएगा. अगर टीम इंडिया ने 8 में से 5 टेस्ट मेच जीते और 2 ड्रॉ हुआ, तो भारत का PCT (61.11) हो जाएगा.

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल

श्रीलंका दौरे के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. जहां भारतीय टीम को दो टेस्ट मैच खेलने हैं. न्यूजीलैंड का यह दौरा आसान नहीं होगा, न्यूजीलैंड पहले भी भारत को कड़ी चुनौती दे चुका है. 

यह भी पढ़ें: WTC Table Update: भारतीय टीम को मिला जबरदस्त फायदा, श्रीलंका को हराते ही बदला फाइनल में पहुंचने का समीकरण

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर 5 मैच की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने आएगी. ऑस्ट्रेलिया भी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देगा, इसलिए यह मुकाबले भी आसान नहीं माने जा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 4-1 या 3-1 से सीरीज जीत टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में ला देगा. 

फिलहाल अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 77.78 PCT के साथ टॉप पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका (75), न्यूजीलैंड (72.22) और बांग्लादेश (66.67) भारत से आगे हैं.

ऐसे में भारत को सिर्फ अपने मैच जीतने ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के परिणामों पर भी नजर रखनी होगी. WTC में हर टेस्ट जीत पर 12 अंक, ड्रॉ पर 4 और हार पर कोई भी अंक नहीं मिलता है. इसी वजह से हर हार सीधे अंक प्रतिशत पर बड़ा असर डालती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    अमीर बच्चों का अनोखा समर कैंप, खेत में काम से लेकर आलू खोदने तक की ट्रेनिंग |
    'इमरान मसूद की विचारधार से इत्तेफाक नहीं', सपा में शामिल होते ही बरसे दामाद शायान |
    छत्तीसगढ़ में प्यार हुआ, गर्लफ्रेंड को बांदा लाया... पत्नी ने विरोध किया तो दोस्त के हाथों 20 हजार में बेच दिया! |
    विरार में 'सड़क सत्याग्रह', खराब सड़कों के खिलाफ CJP कार्यकर्ता की भूख हड़ताल |
    कौन है कोमल रानी स्वर्णकार? जिससे 62 की उम्र में दूसरी शादी करने वाले थे गोविंदा, पत्नी सुनीता ने खोला राज |
    'हां मुझे सब पता था...' बहन की हत्या में मानस के स्टेटस पर नाम आने के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने दिया जवाब |
    'बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था...', ट्रंप ने पुराने दुश्मन माइकल कोहेन से फिर की दोस्ती |
    How To Break Coconut Easily: फर्श पर पटकने की जरूरत नहीं! बिना हथौड़े के 5 देसी तरीकों से चुटकियों में तोड़ें नारियल |
    पाकिस्तान: इमरान खान बैक टू जेल... कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात अस्पताल में जांच, फिर वापस कारागार में |
    रेलवे स्टेशन का पीने का पानी कैसे होता है साफ? जानिए पूरा सिस्टम
    Advertisement