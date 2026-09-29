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आज 29 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा, न करें ये एक गलती

Aaj ka Tula Rashifal 29 September 2026, Libra Horoscope Today: टीमवर्क से मामले साधेंगे. विविध पेशेवर विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. कार्य लंबित रखने से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

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libra horoscope
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साझा प्रयासों में अनुकूलता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. भूमि भवन के कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे. निर्णय ले सकेंगे. सामूहिक प्रयत्न बेहतर होंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा. औद्योगिक प्रयासों में गति आएगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी. सूझबूझ से बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. अपनों के साथ सुख से समय बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कामकाजी वार्ताओं में सहज रहेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. विचारपूर्वक निर्णय लें. कामकाजी मामलों को गति लाएं. स्थायित्व को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- भू-भवन के कार्य बनेंगे. टीमवर्क से मामले साधेंगे. विविध पेशेवर विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. कार्य लंबित रखने से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सफलता प्राप्त होगी. अपनी बात कह सकेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. निजी जीवन से जुड़े आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. धैर्य दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखेंगे. सबसे तालमेल रहेगा. तेजी बढ़ाएंगे. सेहत संबंधी मामलों में लापरवाही से बचेंगे. टीम भावना संवरेगी. सक्रियता रखें.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. समयसीमा पर ध्यान दें.

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शुभ अंक : 4, 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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