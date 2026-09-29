आज 29 सितंबर 2026 मकर राशिफल: विनम्रता बढ़ेगी, प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे

साहसिक प्रयासों में धैर्य रखें. सूझबूझ विभिन्न मामलों में से सफलता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्य दोपहर करने पर जोर दें. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन प्रशासन पक्ष बेहतर रहेगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. पेशेवरता रखेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. कार्य व्यवसाय में गति रहेगी. निजी जीवन में रुचि बढ़ेगी. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. परिवार के लोग साथ समर्थन बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें.
नौकरी व्यवसाय- लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. समता संतुलन बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- अधिकारियों का सहयोग रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस होगा. लाभ प्रभाव को बेहतर बनाएंगे. जरूरी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं. जिम्मेदारों को सुनें. पद प्रभाव बनाए रहेंगे.
प्रेम मैत्री- शुभ सूचनाओं साझा करेंगे. प्रियजनों से भंेट के अवसर बनेंगे. उतावलेपन से बचें. मधुर व्यवहार रखें. अपनों में संतुलन पर जोर दें. अपनों से नजदीकी बढ़ेगी. एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे. विनम्रता बढ़ेगी. बड़ों की सीख सलाह मानेंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण अनुकूल होगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संकीर्णता से बचें. खानपान संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. धैर्य बनाए रखेंगे.
आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. ध्यान प्राणायाम और अनुशासन बढ़ाएं. विनम्र रहें.
शुभ अंक : 5, 4 और 9
शुभ रंग : रस्ट कलर