आज 29 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: फोकस बनाए रहेंगे, अर्थप्रबंधन पर ध्यान देंगे

शासन प्रशासन के कार्य बनेंगे. प्रबंधकीय कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. कामकाजी सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. लेनदेन सहज रहेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन में पहल करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सबके साथ सहयोग से काम संवरेगा. सहकार में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं व व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूरा करने में मदद पाएंगे. बजट व अर्थप्रबंधन पर ध्यान देंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. पैतृक विषयों पर जोर बना रहेगा. सफलता बढ़त पाएगी. कला कौशल बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. संबंधी सामन्जस्य रखेंगे. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल-कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षमता संवरेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. बड़प्पन बढ़ाएं. जवाबदेही बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 4 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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