आज 29 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: मित्रगण साहस बढ़ाएंगे, समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे

व्यावसायिक प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक मामलों में संपर्क संवाद बना रहेगा. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर करोबार संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ ऊंचा होगा. प्रशासन के कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. साहस और पराक्रम बना रहेगा. बड़ा लक्ष्य रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठ जन सहयोगी होंगे. मित्रगण साहस बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना है.

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नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात स्पष्टता से रख पाएंगे. सूचनाएं. साझा करेंगे. निजी मामले बेहतर बनेंगे. घर परिवार में प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. मित्रों को सहयोग पाएंगे. रिश्ते मधुर होंगे. संबंधों में सुख रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सकिय्रता बनाए रखेंगे. प्रयासों को गति देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. व्यवहार में मिठास रखें.

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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