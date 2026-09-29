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आज 29 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लाभ की स्थिति बनी रहेगी, करें इस रंग का उपयोग

Aaj ka Singh Rashifal 29 September 2026, Leo Horoscope Today: रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से मेलजोल बढ़ेगा. संबंध संवरेंगे. आवश्यक निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी. जिम्मेदारों से मिलेंगे.

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भाग्य पक्ष सबल रहेगा. आत्मविश्वास बल पाएगा. परिसिथतियां अधिक सकारात्मक होंगी. आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे. सहकारिता व साझेदारी में वृद्धि होगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. कार्य सधंेगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होगी. प्रभावशाली परिणाम पाएंगे. दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. सूची बनाकर तैयारी करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उत्साह से आगे बढेंगे. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. कारोबार में सक्रियता आएगी. चहुंओर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को गति मिलेगी. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार बढ़ेगा. कार्यविस्तार में सफल रहेंगे. जीत का मनोभाव बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि रहेगी. स्वजनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बनेंगे. भावनात्मक विषयों में शुभता रहेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से मेलजोल बढ़ेगा. संबंध संवरेंगे. आवश्यक निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी. जिम्मेदारों से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखें. अनुकूलता बढ़ेगी. अवसर भुनाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे. सम्मान बढ़ेगा. प्रयास बेहतर रहेंगे. स्वास्थ्य व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. यात्रा पर जाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 4 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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