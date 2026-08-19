WTC Table Update: भारतीय टीम को मिला जबरदस्त फायदा, श्रीलंका को हराते ही बदला फाइनल में पहुंचने का समीकरण

भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट के पांचवें दिन श्रीलंका को 165 रनों से मात दे दी है. इस मुकाबले को जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला रविवार यानी 23 अगस्त से खेलने वाली है.

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भारत की ओर से पहली पारी में जबरदस्त शतक जड़ने वाले देवदत्त पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. वहीं गेंद से मानव सुथार ने कमाल का प्रदर्शन किया. मानव सुथार ने पहली पारी में 4 तो वहीं दूसरी इनिंग में 6 विकेट लेकर श्रीलंका को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया.

भारतीय टीम ने खेल के पांचवें दिन मेजबानों को पस्त कर दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हुए कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित हुआ. तीसरे नंबर पर उतरे देवदत्त पड़िक्कल ने यादगार खेल दिखाते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा और 167 रन की विशाल पारी खेली.

भारत ने दिया था 372 रनों का लक्ष्य

भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमटी, जिसके जवाब में श्रीलंका 284 रन ही बना सकी और भारत को 178 रन की पहली पारी में मजबूत बढ़त मिली. दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और 372 रन का लक्ष्य सेट किया. विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक तूफानी अर्धशतक जमाया और सबसे तेज 100 टेस्ट छक्के जड़ने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए.

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श्रीलंका की दूसरी पारी भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी. भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के SSC मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद भारत को न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जबकि इस साइकिल का अंत अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से होगा.

An elated #TeamIndia camp as we win the 1st Test at Galle and go 1-0 up in the series.#SLvIND pic.twitter.com/sAyxV03jcJ — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग में टॉप ऑस्ट्रेलिया

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 9 मैचों में 7 जीत और 84 अंकों के साथ 77.77% पीसीटी लेकर टॉप पर मजबूती से काबिज है. दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 4 मैचों में 3 जीत हासिल कर 75.00% पीसीटी और 36 अंक बनाए हैं. न्यूजीलैंड 6 मैचों में 4 जीत और 52 अंकों के साथ 72.22% पीसीटी लेकर तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि बांग्लादेश 5 मैचों में 3 जीत दर्ज कर 28 अंकों और 66.67% पीसटी के साथ चौथे नंबर पर है.

Three wickets in an over! 🔥🔥



Manav Suthar on a roll as he claims his second five-wicket haul! 😎



Sri Lanka 9⃣ down now#TeamIndia just one wicket away from win in Galle!



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#SLvIND pic.twitter.com/GqEgy4mdKo — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

जीत से भारतीय टीम को मिला फायदा

गॉल टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम 10 मैचों में 5 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ 64 अंक हासिल कर 53.33% पीसीटी के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है. भारत से हार झेलने वाली श्रीलंका की टीम 5 मैचों में केवल 1 जीत के बाद 20 अंकों और 33.33% पीसीटी के साथ छठवें पायदान पर खिसक गई है.

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निचले पायदानों की बात करें तो इंग्लैंड 13 मैचों में 4 जीत और 38 अंकों के साथ 24.36% PCT लेकर 7वें नंबर पर है. पाकिस्तान 6 मैचों में 2 जीत और 16 अंकों के साथ 22.22% PCT लेकर 8वें स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज 12 मैचों में 2 जीत और 30 अंकों के साथ 20.83% PCT हासिल कर तालिका में सबसे निचले यानी 9वें पायदान पर है.

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