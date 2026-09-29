आज 29 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मानसिक तनाव होगा दूर, रुका हुआ धन मिल सकता है वापिस

निर्णय लेने में सहज रहेंगे. परंपराओं को बढ़ावा देंगे. परिस्थितियां सुधार पर रहेंगी. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. युवा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कला कौशल संवार पाएंगे. बुद्धिबल से सफलता पाएंगे. अनुकूलता का वातावरण रहेगा. अध्ययन अध्यापन में रुचि बनी रहेगी. सीख सलाह बनाए रखेंगे. शै़िक्षक गतिविधियां बढ़ेंगी. उच्च मनोबल से सब संभव कर दिखाएंगे. इच्छित प्रयास फलित होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा.
नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों को बल देंगे. योजनाओं के पालन में खरे उतरेंगे. पंरपरागत व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर के प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.
धन संपत्ति- विविध मामलों में गति बनी रहेगी. तेजी से कार्य पूरा करेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य सधेंगे. वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मामले हल होंगे.
प्रेम मैत्री- सकारात्मकता बढ़ेगी. स्मरणीय पल में बनेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. भावनाओं को बल मिलेगा. मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखेंगे. प्रेम मैत्री में उत्साह रहेंगे. बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे. संबंध बेहतर रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- परिस्थितियां अनुकूल होंगी. तालमेल और विश्वास बढ़ेगा. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.
आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. सहयोग का भाव रखें. मिलनसार बनें.
शुभ अंक : 3 और 9
शुभ रंग : स्वर्णिम