आज 29 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चो पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में आ सकता है तनाव

मामले लंबित रखने से बचें. दोपहर बाद कर्मठता से राह बनाएंगे. सेवाभावना मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में अपेक्षित सफलता संभव है. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ और सजगता से काम लेंगे. प्रबंधन में अनुकूलता रहेगी. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारी बढ़ाइ्र जा सकती है. कामकाजी संबंधों में सहजता रखेंगे. करियर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- तार्किक पक्ष पर फोकस बना रहेगा. पेशेवर वार्ताएं सामान्य रहेंगी. सहकर्मियों में तालमेल बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभाावी रहेंगे. मेहनत व लगन से परिणाम संवारें. कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- उधार से बचने के प्रयास करेंगे. निवेश एवं व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. विभिन्न मामलों में सावधानी से काम लेंगे. नौकरी में अच्छा करेंगे. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. निवेश में सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा. भावनात्मक मामलों में उतावली से बचें. अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. अपनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. रिश्तों आदरभाव बनाए रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- ठगी से बचें. भेंटवार्ता से सतर्क रहेंगे. मौसमी सावधानी रखें. योजनागत प्रयासों में सक्रियता रखें. तर्कशीलता बढ़ाएं. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान दें. जोखिम से दूर रहेें. मनोबल रखें.

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आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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