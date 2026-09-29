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आज 29 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे, लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 September 2026, Aquarius Horoscope Today: विविध कार्यों में लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

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aquarius horoscope
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विकास पथ पर बने रहेंगे. व्यापार व्यवसाय में सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण बात रख पाएंगे. वरिष्ठजन सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी. साहस पराक्रम बना रहेगा. सामूहिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. बंधु बांधवों के साथ से उत्साहित बने रहेंगे. सामाजिकता सहकारिता बनी रहेगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन बना रहेगा ऊर्जा और विश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधियों से करीबी रहेगी. संवाद में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज संवार पाएगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. उच्च प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. पेशेवर चर्चा संवाद संवारेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर अनुकूलन बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधो में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. रिश्तों में मधुरता रहेगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंध बेहतर बने रहेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. मेलजोल के मामले पक्ष में रहेंगे. मन की बात कहेंगे. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आत्मसम्मान का भाव बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलें. सजगता से आगे बढेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. धैर्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. आयोजनों से जुड़ें. दान बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : गेंहुंआ

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