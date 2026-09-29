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आज 29 सितंबर 2026 मीन राशिफल: प्रयास पक्ष में बनेंगे, संवाद संवरेगा

Aaj ka Meen Rashifal 29 September 2026, Pisces Horoscope Today: वरिष्ठों की मदद से करियर संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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pisces horoscope
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चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. अपनों के सहयोग से सफलता मिलेगी. कुल कुटुम्ब से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. परंपरागत व्यवसाय में तेजी रखेंगे. नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे. श्रेष्ठ जनों का घर आगमन होगा. धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. योग्यता प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार में प्रभावित बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी दिखाएंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेा. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठों की मदद से करियर संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. लाभ एवं बचत पर जोर रखेगे. आदर्शाें का पालन करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय मामले बढ़त पर रहेंगे. संपत्ति के कार्यों को बल मिलेगा.

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प्रेम मैत्री- आपसी भरोसा बना रहेगा. सहयोग बनाए रखेंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. मन की बात कहेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. परिजनों संग खुशियां बाटेंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. प्रियजनों से मिलेंगे. संवाद संवरेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखेंगे. लक्ष्यों में गति लाएंगे. भव्यता पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. जीवनस्तर सुधरेगा. बड़ी रखेंगे.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं. वचन पालन रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

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