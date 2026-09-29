आज 29 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जिद जल्दबाजी में न आएं, सूझ सलाह बनाए रखेंगे

आवश्यक मामलों में धैर्य बनाए रखें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता बनाए रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें. स्वास्थ्य पर जोर रखें. परिजनों का सहयोग रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें. लापरवाही से बचें. नियमों की अनदेखी से बचें. वाद विवाद बहस में न पड़ें. संकोच बना रहेगा. विरोधी सक्रिय होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- दबाव में समझौता न करें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य बना रहेगा.

धन संपत्ति- अनुबंधों को पूरा करें. करियर व्यवसाय बेहतर बना रहेगा. निरंतरता नियंत्रण बढ़ाएंगे. नीतिनियमों का पालन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. सूझ सलाह बनाए रखेंगे. मित्रता मददगार होगी. उचित अवसर का इंतजार करें. प्रेम में बड़प्पन रखें. स्पष्ट रहें. भावुकता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- तैयारी से आगे बढ़ें. जिद जल्दबाजी में न आएं. संतुलित व्यवहार रखें. अनुशासन अपनाएं. अपनों की मदद बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. संकल्प रखें. सहनशील रहें.

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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