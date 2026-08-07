500 उड़ानें रद्द, 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश... जापान में टाइफून डॉल्फिन की दस्तक

जापान में तूफान डॉल्फिन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शुक्रवार को यह तूफान दक्षिण-पश्चिम जापान के ओकिनावा इलाके से टकराया. इसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं. लगातार भारी बारिश हो रही है. समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं. जापान के मौसम विभाग (JMA) ने ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत के करीब 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया है.

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खराब मौसम की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान के साथ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चल रही हैं. वहीं हवा के तेज झोंके 198 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रहे हैं. विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में यह तूफान और मजबूत हो सकता है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है.

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इस समय सबसे ज्यादा असर ओकिनावा और अमामी द्वीपों में दिख रहा है. यहां तेज हवा और भारी बारिश जारी है. समुद्र भी बहुत उफान पर है. मियाको और याएयामा द्वीपों में शनिवार को मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी चीन सागर में पहुंचने के बाद तूफान फिर ताकत पकड़ सकता है. तब इसकी हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंके 205 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

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भारी बारिश से बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने ओकिनावा, अमामी और दक्षिणी क्यूशू में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. अगले दो दिनों में कई इलाकों में 100 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है. इससे नदियों का पानी तेजी से बढ़ सकता है.

कई जगह बाढ़, जलभराव और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ इलाकों में लीनियर रेन बैंड बन सकता है. इसका मतलब है कि एक ही जगह पर लंबे समय तक बहुत तेज बारिश हो सकती है. इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है.

उड़ानें रद्द, फैक्ट्रियों में काम बंद

तूफान का असर हवाई सेवाओं और उद्योगों पर भी पड़ा है. 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. वहीं टोयोटा ने एहतियात के तौर पर अपने 9 कारखानों में काम रोक दिया है. लोगों से कहा गया है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और मौसम विभाग की सलाह मानें.

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भूकंप वाले इलाके में भी चिंता

तूफान का असर कुमामोटो प्रांत तक भी पहुंच रहा है. पिछले हफ्ते यहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था. कई घर गिर गए थे और अब भी करीब 6,700 लोग राहत केंद्रों में रह रहे हैं. ऐसे में तेज बारिश और तूफान उनकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की भी चेतावनी दी है. इसलिए लोगों को गर्मी और लू से भी बचने की सलाह दी गई है.

फिलहाल पूरे दक्षिण-पश्चिम जापान में प्रशासन अलर्ट पर है. मौसम विभाग लगातार तूफान डॉल्फिन पर नजर रखे हुए है. लोगों से अपील की गई है कि वे समुद्र के किनारे न जाएं, बिना जरूरत यात्रा न करें और सिर्फ सरकारी मौसम अपडेट पर ही भरोसा करें.

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