scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

500 उड़ानें रद्द, 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश... जापान में टाइफून डॉल्फिन की दस्तक

भूकंप के झटकों से उबर भी नहीं पाया था जापान, अब टाइफून डॉल्फिन ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है. तेज हवाएं, भारी बारिश और ऊंची लहरों के खतरे के बीच लाखों लोग अलर्ट पर हैं.

Advertisement
X
ये है टाइफून डॉल्फिन का स्टॉर्म आई जो जापान के ओकिनावा की ओर बढ़ रहा है. (Photo: Reuters)
ये है टाइफून डॉल्फिन का स्टॉर्म आई जो जापान के ओकिनावा की ओर बढ़ रहा है. (Photo: Reuters)

जापान में तूफान डॉल्फिन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शुक्रवार को यह तूफान दक्षिण-पश्चिम जापान के ओकिनावा इलाके से टकराया. इसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं. लगातार भारी बारिश हो रही है. समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं. जापान के मौसम विभाग (JMA) ने ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत के करीब 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया है.

खराब मौसम की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान के साथ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चल रही हैं. वहीं हवा के तेज झोंके 198 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रहे हैं. विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में यह तूफान और मजबूत हो सकता है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें: 40 डिग्री की गर्मी... और कुत्ते का सूप! नॉर्थ कोरिया की सलाह चर्चा में

सम्बंधित ख़बरें

hungary power crisis danube river
डानुबे का पानी घटा, बिजली सप्लाई रुकी... हंगरी में एनर्जी क्राइसिस
Gujarat well water mysterious oscillation
भूकंप या अंडरग्राउंड प्रेशर... गुजरात के कुएं में पानी की अजीब हलचल
Black widows Russia
ब्लैक विडो: रूसी सैनिकों से फर्जी शादी कर मौत का मुआवजा हड़पने का खेल
north korea dog soup heat
40 डिग्री की गर्मी... और कुत्ते का सूप! नॉर्थ कोरिया की सलाह चर्चा में
Types of Peacock
ये दिल मांगे मोर... लेकिन दुनिया में कितने प्रकार के मोर हैं?

Typhoon Dolphin Japan

इस समय सबसे ज्यादा असर ओकिनावा और अमामी द्वीपों में दिख रहा है. यहां तेज हवा और भारी बारिश जारी है. समुद्र भी बहुत उफान पर है. मियाको और याएयामा द्वीपों में शनिवार को मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी चीन सागर में पहुंचने के बाद तूफान फिर ताकत पकड़ सकता है. तब इसकी हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंके 205 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग-शंघाई भी भारत की अग्नि-4 की रेंज में

भारी बारिश से बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने ओकिनावा, अमामी और दक्षिणी क्यूशू में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. अगले दो दिनों में कई इलाकों में 100 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है. इससे नदियों का पानी तेजी से बढ़ सकता है. 

Typhoon Dolphin Japan

कई जगह बाढ़, जलभराव और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ इलाकों में लीनियर रेन बैंड बन सकता है. इसका मतलब है कि एक ही जगह पर लंबे समय तक बहुत तेज बारिश हो सकती है. इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है.

उड़ानें रद्द, फैक्ट्रियों में काम बंद

तूफान का असर हवाई सेवाओं और उद्योगों पर भी पड़ा है. 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. वहीं टोयोटा ने एहतियात के तौर पर अपने 9 कारखानों में काम रोक दिया है. लोगों से कहा गया है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और मौसम विभाग की सलाह मानें.

यह भी पढ़ें: कश्मीर में फिर से आतंक भड़काने के लिए ISI अपना रहा हमास का तरीका

Advertisement

Typhoon Dolphin Japan

भूकंप वाले इलाके में भी चिंता

तूफान का असर कुमामोटो प्रांत तक भी पहुंच रहा है. पिछले हफ्ते यहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था. कई घर गिर गए थे और अब भी करीब 6,700 लोग राहत केंद्रों में रह रहे हैं. ऐसे में तेज बारिश और तूफान उनकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की भी चेतावनी दी है. इसलिए लोगों को गर्मी और लू से भी बचने की सलाह दी गई है.

फिलहाल पूरे दक्षिण-पश्चिम जापान में प्रशासन अलर्ट पर है. मौसम विभाग लगातार तूफान डॉल्फिन पर नजर रखे हुए है. लोगों से अपील की गई है कि वे समुद्र के किनारे न जाएं, बिना जरूरत यात्रा न करें और सिर्फ सरकारी मौसम अपडेट पर ही भरोसा करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    500 उड़ानें रद्द, 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश... जापान में टाइफून डॉल्फिन की दस्तक |
    पत्नी- सुनोजी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं, खुशी से उछल पड़ा पति..! पढ़िए मजेदार Jokes |
    पेट्रोल के बाद CNG में होगी ब्लेंडिंग, सरकार ने बनाया GOBARdhan प्लान |
    भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़कर ₹66 लाख करोड़ के पार, गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा |
    'बंटवारा 1947' की बेबस मां Vs 'आवारापन 2' की खूंखार लेडी डॉन! 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर खुद से भिड़ेंगी शबाना आजमी |
    CM Vijay और पत्नी संगीता के रिश्तों में आया नया मोड़! बंद हुआ विजय तलाक केस |
    एक दोस्त की पत्नी पर नजर, दूसरे की गर्लफ्रेंड पर... मऊ के बलवंत सिंह हत्याकांड की खौफनाक कहानी |
    हिंदू बनकर शादी, बाद में निकला सलमान खान, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, वाराणसी से युवक गिरफ्तार |
    ये बैंक नहीं दें पाएंगे क्रेडिट कार्ड, RBI ने सख्‍त किए नियम, शेयर बिखरे! |
    Sri Lanka XI vs India: विकेट मिले, फिर भी खुल गई टीम इंडिया की पोल! वार्मअप मैच में श्रीलंका ने उधेड़ी गेंदबाजी
    Advertisement