पत्नी- सुनोजी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं, खुशी से उछल पड़ा पति..! पढ़िए मजेदार Jokes

>गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है.

बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये.

अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ.

गर्लफ्रेंड बेहोश!

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>एक बार चिंटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी.

थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया.

ऑटो वाला बोला- मैडम, पैर अंदर कर लो.

चिंटी ने जवाब दिया- तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है उसने कल मुझे आंख मारी थी...

>टिंकू भगवान से - भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते में 1000 रुपए मिल जाएं,

तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा.

कुछ दूर जाने पर टिंकू को 500 रुपए का नोट मिला.

टिंकू - प्रभु आपको इतना भी भरोसा न था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया !!

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

>पति का सवाल- पत्नी क्या है ?

जवाब- पत्नी उस शक्ति का नाम है जिसके घूरने भर से देखने पर टिंडे की सब्ज़ी में पनीर का स्वाद आने लगता है!

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>टीचर- बताओ सबसे नशीला

पदार्थ कौन सा होता है?

रमेश- किताब है सर,

खोलते ही नींद आ जाती है!!!

>पत्नी चिल्ला कर बोली- आज शाम को जल्दी घर आ जाना

पति- क्यों कुछ खास है क्या?

पत्नी- मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं

पति- मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूं, कौन-कौन आ रहा है?

पत्नी- मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं

पति खुश होकर- अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार...!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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