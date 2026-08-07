हिंदू बनकर शादी, बाद में निकला सलमान खान, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, वाराणसी से युवक गिरफ्तार

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र से पहचान छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस अब मामले में नामजद परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच कर रही है. पीड़िता की शिकायत के अनुसार उन्होंने जिस शख्स से शादी की थी, उसने अपनी असली पहचान छिपाई. महिला का आरोप है कि युवक ने अपना नाम बदलकर खुद को हिंदू बताकर शादी की.

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद युवती को पता चला कि आरोपी मुस्लिम समुदाय से है. इसके बाद आरोपी और उसके परिवार की ओर से उस पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे प्रताड़ित भी किया गया.

शादी के बाद सामने आई असली पहचान

मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसीपी चेतगंज शुभम सिंह ने बताया कि सिगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली सरिता तिवारी ने थाने में सूचना दी थी कि जिस व्यक्ति से उनकी शादी हुई, उसने अपनी पहचान छिपाकर विवाह किया. शिकायत में आरोपी के मुस्लिम धर्म से होने और पहचान छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया गया है.

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उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसमें विधि विरुद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराओं के साथ अन्य संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं. एसीपी ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी में आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आरोप लगाए गए हैं. उन आरोपों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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