एक दोस्त की पत्नी पर नजर, दूसरे की गर्लफ्रेंड पर... मऊ के बलवंत सिंह हत्याकांड की खौफनाक कहानी

मऊ जिले के थाना हलधरपुर क्षेत्र के गहनी गांव में 4 अगस्त को 28 वर्षीय बलवंत सिंह का शव खेत की मेड़ के पास मिला था. वह 3 अगस्त को घर से ट्यूबवेल पर पानी भरने गया था और वापस नहीं लौटा था. पुलिस जांच में सामने आया कि बलवंत के दोस्त विवेक सिंह उर्फ सिट्टू और देवेंद्र यादव ने रंजिश के तहत यह हत्या की है. दोनों ने पूरी प्लानिंग से बलवंत को जमकर शराब पिलाई और फिर बेसबॉल के डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर मार डाला.

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अवैध संबंधों और आकर्षण के चलते रची गई खूनी साजिश

मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मृतक बलवंत, विवेक और देवेंद्र तीनों आपस में गहरे दोस्त थे. बलवंत का संपर्क विवेक की गर्लफ्रेंड और देवेंद्र की पत्नी के साथ था और उसकी तरफ उसका आकर्षण था. इस बात की भनक जब दोनों दोस्तों को लगी तो उन्होंने बलवंत को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच डाला.



शराब पार्टी के बहाने बुलाया और डंडे से कर दी हत्या

प्लानिंग के मुताबिक, 3 अगस्त की रात दोनों ने बलवंत को गांव के ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के लिए बुलाया. वहां उसे अत्यधिक शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया गया. इसके बाद दोनों ने बेसबॉल के डंडे से उसके सिर पर घातक वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका मोबाइल जेब से निकालकर छुपा दिया.

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सर्विलांस और मुखबिर की मदद से चढ़े पुलिस के हत्थे

परिजनों की सूचना पर मामला दर्ज कर पुलिस टीम, सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र को लगाया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त विवेक सिंह को गहनी गांव के ट्यूबवेल के पास से और देवेंद्र यादव को सेमराजपुर चट्टी के पास से गिरफ्तार कर लिया.

मृतक का फोन और टूटा बेसबॉल का डंडा बरामद

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मृतक बलवंत का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल टूटा हुआ बेसबॉल का डंडा बरामद कर लिया है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

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