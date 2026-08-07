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भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़कर ₹66 लाख करोड़ के पार, गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह तेज बढ़ोतरी हुई है. 31 जुलाई को खत्म सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व $10.512 बिलियन बढ़कर $692.866 बिलियन यानी करीब ₹66.09 लाख करोड़ हो गया. विदेशी मुद्रा एसेट्स और गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा दर्ज किया गया.

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ा; सोने और फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में बढ़ोतरी से हुआ फायदा. (सांकेतिक तस्वीर)
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ा; सोने और फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में बढ़ोतरी से हुआ फायदा. (सांकेतिक तस्वीर)

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में लगातार दूसरे सप्ताह जोरदार बढ़ोतरी हुई. 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिजर्व $10.512 बिलियन (₹1 लाख करोड़) बढ़कर $692.866 बिलियन (करीब ₹66.09 लाख करोड़) हो गया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी. इससे पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार $6.118 billion (करीब ₹58,360 करोड़) बढ़कर $682.354 billion (करीब ₹65.09 लाख करोड़) पहुंचा था.

हालिया बढ़ोतरी के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस साल 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह के रिकॉर्ड $728.494 बिलियन (करीब ₹69.49 लाख करोड़) से अभी नीचे है. फरवरी के बाद वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने और रुपये पर दबाव आने के बीच RBI को फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप करना पड़ा था. डॉलर की बिक्री के कारण कई हफ्तों तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली थी.

फॉरेन करेंसी एसेट्स में बड़ा इजाफा

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कुल फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में भी इस सप्ताह मजबूत बढ़ोतरी हुई. RBI के मुताबिक, FCA $8.75 बिलियन (करीब ₹83,467 करोड़) बढ़कर $564.68 बिलियन (करीब ₹53.87 लाख करोड़) हो गए.

FCA की वैल्यू डॉलर में बताई जाती है, लेकिन इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी प्रमुख विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं. इसलिए इन मुद्राओं की एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलाव का असर भी FCA के मूल्य पर पड़ता है.

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भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा

साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत के गोल्ड रिजर्व का मूल्य $1.685 बिलियन (करीब ₹16,073 करोड़) बढ़कर $104.743 बिलियन (करीब ₹9.99 लाख करोड़) हो गया. वहीं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $48 मिलियन (करीब ₹458 करोड़) बढ़कर $18.666 बिलियन (करीब ₹1.78 लाख करोड़) हो गए. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के साथ भारत की रिजर्व पोजिशन में भी मामूली बढ़ोतरी हुई. यह $28 मिलियन (करीब ₹267 करोड़) बढ़कर $4.778 बिलियन (करीब ₹45,578 करोड़) हो गई.

RBI के हस्तक्षेप का दिखा असर

देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने के लिए RBI और सरकार ने पिछले महीने कई उपायों की शुरुआत की थी. इनमें FCNR(B) से जुड़े कदम भी शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन उपायों के जरिए अब तक करीब $32 बिलियन (करीब ₹3.05 लाख करोड़) का फॉरेक्स फ्लो देश में आया है. लगातार दो सप्ताह की बढ़ोतरी से भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कुल $16.63 बिलियन (करीब ₹1.59 लाख करोड़) का इजाफा हुआ है. हालांकि, मौजूदा स्तर फरवरी के रिकॉर्ड हाई से करीब $35.628 बिलियन (करीब ₹3.40 लाख करोड़) कम है.

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