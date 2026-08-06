साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल... पश्चिमी भारत में कम बारिश का खुला राज

भारत में मॉनसून का मौसम हमेशा जटिल और बदलते जलवायु कारणों से प्रभावित होता है. इस समय प्रशांत महासागर में फिर से एक शक्तिशाली चक्रवात सक्रिय है, जिसने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बादलों को खींच लिया है. यह चक्रवात बादलों को पूर्व की ओर धकेल रहा है, जिससे देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं. यह स्थिति किसानों, जलाशयों और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है.

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अब ध्यान 2026 के पूर्वोत्तर मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के मौसम की ओर जा रहा है. यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स (ECMWF) के नए आउटलुक ने इस मौसम को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं. हाल के दिनों में पश्चिमी प्रशांत महासागर में सक्रिय टाइफून जैसी प्रणाली ने वायुमंडलीय सर्कुलेशन को बदल दिया है.

इस तरह के सिस्टम पश्चिमी प्रशांत में हवाओं के फ्लो को बढ़ाती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बादल निर्माण और निम्न दबाव क्षेत्रों के विकास को दबा सकती हैं. नतीजतन, मॉनसून ट्रफ पूर्व की ओर खिसक जाता है. पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में नमी की कमी हो जाती है.

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बादल और बारिश वाले क्षेत्र पूर्व की ओर चले जाते हैं, जिससे पश्चिमी तट, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में सूखा मौसम बना रहता है. यह प्रभाव अस्थाई हो सकता है, लेकिन जब अल-नीनो जैसी बड़ी जलवायु घटना पहले से सक्रिय हो, तो इसका असर और गहरा हो जाता है.

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विशेषज्ञों के अनुसार, जैसे ही यह प्रशांत महासागर में बना सिस्टम कमजोर होगा या दूर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में फिर से अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं.

ECMWF का 2026 पूर्वोत्तर मॉनसून आउटलुक

ECMWF के मौसमी पूर्वानुमान में अक्टूबर-दिसंबर 2026 के लिए दक्षिण भारत में अच्छे संकेत दिखा रहे हैं. केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका के ऊपर सामान्य से अधिक या अतिरिक्त बारिश की एनामलीज नजर आ रही हैं. इस क्षेत्र पूर्वोत्तर मॉनसून से सबसे अधिक फायदा होता हैं, क्योंकि उत्तर-पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लाती हैं.

उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के SAP बेल्ट में कोई मजबूत सिग्नल नहीं है, लेकिन इसका मतलब खराब मौसम नहीं है. यह न्यूट्रल संकेत सिर्फ यह बताता है कि वहां सामान्य बारिश की संभावना है. कुल मिलाकर, यह आउटलुक दक्षिणी प्रायद्वीप के लिए पॉजिटिव है. कृषि तथा जल संसाधनों के लिए फायदा हो सकता है.

अल-नीनो मजबूत हो रहा है और कई मॉडल इसे साल के अंत तक मजबूत या बहुत मजबूत रहने का अनुमान लगा रहे हैं. साथ ही, भारतीय महासागर डाइपोल (IOD) पॉजिटिव होने की संभावना है. अल-नीनो आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को कमजोर करता है, लेकिन पूर्वोत्तर मॉनसून पर इसका प्रभाव अलग होता है.

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पॉजिटिव IOD पश्चिमी भारतीय महासागर को गर्म और पूर्वी हिस्से को अपेक्षाकृत ठंडा रखता है, जिससे नमी का प्रवाह भारत की ओर बढ़ता है. इस संयोजन से अरेबियन सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक सक्रिय हो सकता है. पश्चिमी प्रशांत (WPAC) तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय दिख रहा है, जिससे वहां से लंबी दूरी तय कर आने वाले सिस्टमों की संभावना कम है.

इसके बजाय, दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन सागर बेसिन में पूर्वी लहरें (ईस्टर्ली वेव्स) या निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होने की अधिक संभावना है. ये प्रणालियां दक्षिण भारत में अच्छी बारिश लाती हैं.

ईस्टर्ली वेव्स और लोकल सिस्टम्स की भूमिका

पूर्वोत्तर मॉनसून में बारिश मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं और स्थानीय निम्न दबाव क्षेत्रों पर निर्भर करती है. ECMWF चार्ट संकेत देते हैं कि SW बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन क्षेत्रों में ऐसी प्रणालियां सक्रिय रह सकती हैं. ये ईस्टर्ली वेव्स बादलों को पश्चिम की ओर ले जाती हैं.

तमिलनाडु तथा केरल के तटीय क्षेत्रों में अच्छी बारिश कर सकती हैं. पश्चिमी प्रशांत की निष्क्रियता का मतलब है कि दूर से आने वाले बड़े सिस्टम की कमी हो सकती है, लेकिन लोकल सिस्टम का डेवलपमेंट मॉनसून के लिए पर्याप्त है. अरेबियन सागर की अधिक गतिविधि से पश्चिमी तट पर भी कुछ अतिरिक्त नमी मिल सकती है.

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अंत में, सबसे महत्वपूर्ण कारक मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) है. MJO एक बड़े पैमाने का वायुमंडलीय विक्षोभ है जो भारतीय महासागर से पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ता है. जब MJO भारतीय महासागर में प्रवेश करता है और एक्टिव फेज में होता है, तो यह फ्लो को बढ़ाता है और मॉनसून गतिविधि को मजबूत बनाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूर्वोत्तर मॉनसून के दौरान MJO भारतीय महासागर में सक्रिय रहता है, तो अन्य कारण जैसे अल-नीनो या प्रशांत चक्रवात का प्रभाव कम हो जाता है. MJO की सही टाइमिंग और चरण पूर्वोत्तर मॉनसून की सफलता तय कर सकते हैं. यह बारिश की मात्रा और वितरण दोनों को प्रभावित करता है.

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दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना किसानों के लिए राहत की खबर है. रबी फसलों, जलाशयों के भराव और भूजल रिचार्ज के लिए यह फायदेमंद हो सकता है. अल-नीनो के बावजूद पॉजिटिव IOD और सक्रिय लोकल सिस्टम संतुलन बनाए रख सकती हैं. मौसम विभाग और वैश्विक मॉडल लगातार अपडेट जारी कर रहे हैं, इसलिए किसानों को आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए.

कुल मिलाकर, 2026 का पूर्वोत्तर मॉनसून आशावादी दिख रहा है. प्रशांत चक्रवात का वर्तमान प्रभाव अस्थाई है, जबकि दीर्घकालिक संकेत दक्षिणी क्षेत्रों के लिए सकारात्मक हैं. MJO की गतिविधि पर नजर रखना सबसे जरूरी है. जलवायु परिवर्तन के इस युग में ऐसे पूर्वानुमान कृषि योजना, जल सुरक्षा और आपदा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं. आगे के हफ्तों में मॉडल अपडेट्स और अधिक स्पष्ट तस्वीर देंगे.

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