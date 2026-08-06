Aaj ka Rashifal 6 अगस्त 2026: कुंभ राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - अपने हुनर को बढ़ाने का समय है. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी . आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है .व्यापार में हानि हो सकती है .सावधान रहें.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें .

शुभ रंग- हल्का पीला,

उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

वृष - आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन लाभ का योग है करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. मित्रों से मदद मिलेगी सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ होगा

जरूरी टिप- इगो ना दिखाएं .

शुभ रंग- केसरिया.

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

मिथुन- लड़ाई झगड़े से बचें प्रोफेशन में तकक्की का योग है . आलस्य छोड़कर काम करने का दिन है. प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी रुके हुए काम पूरे होंगी . अचानक यात्रा का योग बनेगा व्यापार में नुकसान हो सकता है

जरूरी टिप- उधार लेनदेन से बचें.

शुभ रंग- भूरा .

उपाय-शिव परिवार का पूजन करें

कर्क- आप की योजनाएं सफल होंगी .कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें . सेहत पर ध्यान देना होगा . व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- अवसरों का लाभ उठाएं .

शुभ रंग- गुलाबी.

उपाय- शिवजी को जल और दूध अर्पित करें

सिंह - परिवार की टेंशन दूर होगी जल्दबाजी में फैसला करने से बचें . नौकरी बदलने की ना सोचें कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. संतान से सुख मिलेगा. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है . सावधान रहें . व्यापार में खर्चे बढ़ेंगे

जरूरी टिप- आलस्य से बचें .

शुभ रंग- मरून ,

उपाय-ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें

कन्या- भाई-बहन से अनबन हो सकती है. मन में किसी बात को लेकर शक ना पालें मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे . उधार लेनदेन से बचें . अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला ना करें

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें.

शुभ रंग- औरेंज.

उपाय- शिव परिवार का पूजन करें

तुला- वाणी का प्रयोग गंभीरता से करें . अचानक धन की प्राप्ति होगी. किसी से बहस हो सकती है . लड़ाई झगड़े से बचें. लंबी दूर की यात्रा से बचें किसी को पैसा उधार ना दें . संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी . व्यापार से संबंधित काम बनेंगे

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें.

शुभ रंग- केसरिया .

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उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक - किसी काम में जिद ना दिखाएं. कुछ नया करने की योजना बनेगी . भाग्य का साथ मिलेगा किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं . धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें . व्यापार से संबंधित यात्रा का योग है.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें .

शुभ रंग- सुनहरा.

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

धनु- कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. अपने परिवार को और वक्त देना होगा . रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा. मन की टेंशन दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें . अपने खान-पान का ख्याल रखें . व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें,

शुभ रंग- पीला.

उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

मकर- धन की स्थिति में सुधार होगा. आज मन की टेंशन दूर होगी. मित्रों से किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत होगी. धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा . कोई बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से करें . सेहत के मामले में लापरवाही ना करें . व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें .

शुभ रंग- सफेद ,

उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें

कुंभ कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा . आपका सम्मान और बढ़ेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है . वाणी में विनम्रता रखें . मानसिक तनाव कम होगा . सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें .

शुभ रंग- गुलाबी ,

उपाय- शिव जी को जल अर्पित करें

मीन

रुके हुए काम पूरे करने का समय है . मन खुश रहेगा सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे. करियर के क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी .लंबी दूरी की यात्रा ना करें . व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज कर दें.

जरूरी टिप- आलस्य ना करें .

शुभ रंग- हल्दी जैसा पीला रंग.

उपाय-ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें

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