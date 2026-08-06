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झांसी में अनूठा स्वागत! BJYM अध्यक्ष के गले में क्रेन से उतरी 200 किलो की माला, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने क्रेन की मदद से 2 कुंतल की विशाल माला पहनाकर उनका अनोखा स्वागत किया. इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.

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झांसी में बीजेपी के युवा नेता का अनूठा स्वागत (Photo- ITG)
झांसी में बीजेपी के युवा नेता का अनूठा स्वागत (Photo- ITG)

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के पहली बार झांसी पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इलाइट चौराहे के पास जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्हें सड़क पर क्रेन के जरिए 2 कुंतल वजनी फूलों की माला पहनाई गई. 

देर रात हुए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन करना था. कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर क्रेन मंगवाई और बेहद सावधानी पूर्वक हवा में लटकी विशाल माला को नेता के गले तक पहुंचाकर इस स्वागत समारोह को संपन्न कराया.

स्वागत का अनोखा अंदाज

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नेताओं के स्वागत में बुलडोजर का इस्तेमाल तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन झांसी में क्रेन से माला पहनाने का यह तरीका अब चर्चा का विषय बन गया है. इलाइट चौराहे के पास का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. BJYM कार्यकर्ताओं का यह अनूठा अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

राष्ट्रहित और जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बयान

अपने स्वागत से गदगद प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने युवाओं का समर्थन करते हुए कड़ा संदेश भी दिया. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन अभिभावकों को यह ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे भारत को नेपाल या बांग्लादेश बनाने की बात न करें.

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लाठीचार्ज और आरक्षण सुधार पर प्रतिक्रिया

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर रोहित मिश्रा ने कहा कि उन्हें जितनी पीड़ा छात्रों पर लाठी चलने से है, उतना ही दुःख पुलिस के सिर फूटने का भी है. वहीं, रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर शुरू हो रहे आंदोलन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जब आवश्यकता महसूस होगी, तब रिफॉर्म भी जरूर होगा.

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