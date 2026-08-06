'आधे इंडियन-आधे अमेरिकन...', जुड़वा बच्चों को भारतीय संस्कार दे रहीं प्रीति जिंटा, शादी के बाद विदेश में बसाया आशियाना

बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति जिंटा एक बार फिर स्क्रीन पर छाने को तैयार हैं. प्रीति इस साल की मच-अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस लगभग 8 साल बाद फिल्मों में अपना कमबैक कर रही हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने कमबैक पर बात की है.

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शादी कर फिल्मों से बनाई दूरी

दरअसल, प्रीति ने करियर के पीक पर साल 2016 में जीन गुडइनफ से शादी कर ली थी. शादी के बाद वो पति संग यूएस शिफ्ट हो गई थीं. उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी. शादी के कुछ सालों बाद 2021 में एक्ट्रेस ने सरोगेसी से जुड़वा बच्चों का वेलकम किया. फिर घर-परिवार और बच्चों में प्रीति बिजी हो गईं.

लेकिन अब सालों बाद प्रीति बिग बजट फिल्म बंटवारा 1947 से फिल्मों में अपनी वापसी कर रही हैं. फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. प्रीति अपने कमबैक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इतने सालों में कैमरे को मिस नहीं किया.

पति-बच्चे हैं प्रायोरिटी

मीडिया संग बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- अगर मैं कहूं कि मैंने कैमरा मिस किया, तो यह झूठ होगा. मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताने, बच्चों की परवरिश करने और अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से एन्जॉय कर रही थी. मुझे करियर में भले कितनी भी ज्यादा सक्सेस मिल जाए, पर मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरे बच्चे और मेरा परिवार ही रहेंगे. यही वजह है कि मैं फिल्म (बंटवारा 1947) से इतना कनेक्ट महसूस कर पाई. भले ही यह 2026 में आ रही है, लेकिन आज भी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है.

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OTT के लिए तैयार नहीं प्रीति

हालांकि, कमबैक के बावजूद प्रीति फिलहाल अपने करियर को पूरे फॉर्म में दोबारा शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं. वो ओटीटी शोज से दूरी बनाए रखना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने इस बारे में कहा- ईमानदारी से कहूं तो मैं कोई सीरीज करने को लेकर श्योर नहीं हूं, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं.

प्रीति ने पति से मिलने वाले सपोर्ट की भी तारीफ की. एक्ट्रेस का कहना है कि पति के सपोर्ट की वजह से ही वो महीनों इंडिया में रहकर काम कर पाती हैं. प्रीति बोलीं- मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे बहुत कूल पति मिले हैं, जिन्हें मेरे दो महीने के लिए बाहर जाने और फिर वापस आने से कोई परेशानी नहीं होती. खासकर तब जब घर पर हमारे छोटे बच्चे हैं. इसलिए, हां, जो भी चीज मुझे एक्साइट करेगी, उसे मैं जरूर करना चाहूंगी. लेकिन सीरीज का पता नहीं. सीरीज में कम से कम 6-8 महीने देने पड़ते हैं.

अपने बच्चों को दो अलग-अलग संस्कृतियों के माहौल में बड़ा करने पर एक्ट्रेस ने कहा- मेरे बच्चे आधे इंडियन और आधे अमेरिकन हैं. लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो सौ फीसदी भारतीय हैं, क्योंकि माएं ज्यादा जुड़ी होती हैं, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं. लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे दोनों देशों के बेहतरीन वैल्यूज को अपनाएं.

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