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YouTube से सीखा मरने का तरीका, फिर हीलियम गैस सूंघकर होटल के कमरे में दी जान

तेलंगाना के सिद्धिपेट में 33 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कथित तौर पर हीलियम गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक वह जुए की लत के कारण भारी आर्थिक नुकसान झेल रहा था. पुलिस को होटल के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-Social Media)
पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-Social Media)

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 33 वर्षीय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने कथित तौर पर हीलियम गैस सूंघकर अपनी जान दे दी. पुलिस के मुताबिक युवक जुए की लत का शिकार था और लगातार हो रहे भारी आर्थिक नुकसान से परेशान चल रहा था. उसका शव सिद्धिपेट के एक होटल के कमरे से बरामद किया गया. कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जुए में हुए नुकसान को जिम्मेदार बताया है.

पुलिस के अनुसार मृतक सिद्धिपेट जिले का रहने वाला था और हैदराबाद की एक निजी फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह लंबे समय से जुए की लत से जूझ रहा था. इस लत की वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ. परिवार ने उसकी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना हैदराबाद स्थित फ्लैट तक बेच देना पड़ा. इसके बावजूद वह आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल सका.

जांच में पुलिस को पता चला कि युवक ने आत्महत्या की पूरी तैयारी पहले से की थी. उसने हैदराबाद के बालानगर इलाके से एक हीलियम गैस सिलेंडर और उससे जुड़ा जरूरी उपकरण खरीदा. इसके बाद उसने इंटरनेट और यूट्यूब पर हीलियम गैस से आत्महत्या करने के तरीके से जुड़े वीडियो देखे. पुलिस के मुताबिक उसने एक मास्क की मदद से हीलियम गैस सूंघी और 1 अगस्त को सिद्धिपेट के एक होटल के कमरे में अपनी जान दे दी.

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युवक होटल में ठहरा हुआ था, लेकिन कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला. होटल कर्मचारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद 4 अगस्त को होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई. अंदर युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला. कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी.

पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि जुए में लगातार पैसे गंवाने के कारण वह मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था. प्रारंभिक जांच में भी यही सामने आया है कि वह भारी कर्ज और आर्थिक नुकसान के दबाव में था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

दिल्ली में भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
गौरतलब है कि इससे पहले 30 जुलाई 2025 को दिल्ली में भी हीलियम गैस से आत्महत्या का ऐसा ही मामला सामने आया था. वहां 31 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट धीरज कंसल एक गेस्ट हाउस के कमरे में मृत मिले थे. पुलिस जांच में पता चला था कि उन्होंने हीलियम गैस का सिलेंडर ऑनलाइन मंगाया था और पहले से गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था. उनके पास से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उनके जीवन का सबसे दुखद हिस्सा उनका जन्म था और उन्हें किसी से कोई शिकायत या पछतावा नहीं है. धीरज ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उनका पालन-पोषण उनके दादा-दादी ने किया था.

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(नोट: अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति निराशा, अवसाद या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है, तो उसे अकेला न छोड़ें. परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें. समय पर मिला सहयोग किसी की जान बचा सकता है.)

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