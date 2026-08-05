scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदलेगी अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, अब छोटे-छोटे परमाणु हथियार बनेंगे... छोटे युद्धों में आएंगे काम

पेंटागन ने नई परमाणु रणनीति तैयार की है जिसमें बड़े हमलों की जगह क्षेत्रीय संघर्षों के लिए कम ताकत वाले स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों पर जोर है. न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने और चीन-रूस की बढ़ती क्षमता के बीच यह बदलाव विवादित है.

Advertisement
X
ये है अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बी53. अब ऐसे बम नहीं बनेंगे. (Photo: NSA/WIKI)
ये है अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बी53. अब ऐसे बम नहीं बनेंगे. (Photo: NSA/WIKI)

अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने एक नई सीक्रेट यानी क्लासीफाइड परमाणु रणनीति का ड्राफ्ट तैयार किया है. इस रणनीति का नेतृत्व पेंटागन के नीति प्रमुख कर रहे हैं. इसमें पारंपरिक बड़े परमाणु हमलों की जगह कम ताकत वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. 

ये हथियार क्षेत्रीय संघर्षों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं. यह बदलाव फरवरी 2026 में न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होने के बाद सामने आया है. साथ ही चीन के परमाणु भंडार में तेजी से वृद्धि और रूस के पास अनुमानित दो हजार गैर-रणनीतिक वॉरहेड्स की मौजूदगी ने भी इस नई सोच को बढ़ावा दिया है.

यह भी पढ़ें: सीजफायर मांग रहा था पाकिस्तान, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Made in India monsoon
मेड इन इंडिया मॉनसून... अल-नीनो के बावजूद कैसे टिकी है बारिश
danube river nazi warships
गर्मी बढ़ी, नदी सूखी और सामने आया 80 साल पुराना युद्धपोत
China DF-17 Hypersonic Missile
चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात, लड़ाई के लिए तैयार
Pakistan wants ceasefire operation sindoor
सीजफायर मांग रहा था PAK, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा
India KAaL Drone
ईरानी शाहेद मॉडल पर बना इंडियन ड्रोन PAK बॉर्डर पर होगा तैनात

यह रणनीति अब भी पूरी तरह गुप्त है, लेकिन मौजूद जानकारी के अनुसार इसका मकसद अमेरिकी नेताओं को ज्यादा सटीक और सीमित विकल्प उपलब्ध कराना है. बड़े शहरों या पूरे देशों को निशाना बनाने वाले विशाल रणनीतिक हमलों के बजाय छोटे स्तर के संघर्षों में नियंत्रित प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करने पर जोर है. 

अमेरिका यूरोप में पहले से करीब 100 सामरिक परमाणु बम तैनात कर चुका है. नई रणनीति इनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकती है.

Advertisement

न्यू स्टार्ट संधि का अंत और बदलती दुनिया  

न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित रखने वाला अंतिम समझौता था. फरवरी 2026 में इसके समाप्त होने के बाद दोनों देशों पर कोई सीमा नहीं रह गई. इस खालीपन ने नई होड़ की आशंका बढ़ा दी है.  

रूस के पास गैर-रणनीतिक यानी टैक्टिकल परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार बताया जाता है, जिसकी संख्या करीब दो हजार है. ये हथियार मुख्य रूप से क्षेत्रीय युद्धों के लिए रखे गए हैं. दूसरी तरफ चीन अपनी परमाणु क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है. पहले जहां चीन का भंडार सीमित माना जाता था, वहां अब वह तीसरे बड़े परमाणु शक्ति के रूप में उभर रहा है.

यह भी पढ़ें: ईरानी शाहेद मॉडल पर बना इंडियन ड्रोन PAK बॉर्डर पर होगा तैनात, एक्सपोर्ट भी होगा

रूस और चीन, दोनों ने अमेरिका को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया. पेंटागन का मानना है कि पुरानी रणनीति जो मुख्य रूप से बड़े पैमाने के हमलों पर आधारित थी, अब क्षेत्रीय चुनौतियों का पर्याप्त जवाब नहीं दे पाती. 

Pentagon new nuclear strategy

टैक्टिकल परमाणु हथियारों का मतलब 

सामरिक परमाणु हथियार रणनीतिक हथियारों से छोटे होते हैं. उनकी विस्फोटक शक्ति कम होती है. इन्हें युद्ध के मैदान में सीमित लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है. नई रणनीति का लक्ष्य यह है कि अगर कोई क्षेत्रीय संघर्ष बढ़े तो अमेरिकी नेता पूरे परमाणु युद्ध की ओर बढ़े बिना सीमित जवाब दे सकें. इससे निर्णय लेने वालों के पास ज्यादा विकल्प होंगे.

Advertisement

समर्थक दलील देते हैं कि यह दृष्टिकोण परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बाधा को कम नहीं बल्कि नियंत्रित करता है. अगर दुश्मन जानता है कि अमेरिका के पास सिर्फ बड़े हमले का विकल्प है तो वह छोटे स्तर पर दबाव बना सकता है. लेकिन कम शक्ति वाले हथियार होने से अमेरिका सटीक जवाब दे सकता है.

बड़े संघर्ष को रोक सकता है. यूरोप में तैनात करीब एक सौ बम पहले से ही नाटो सहयोगियों को सुरक्षा कवर देते हैं. नई रणनीति इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकती है. कई विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर जोर देने से परमाणु इस्तेमाल की मानसिक बाधा कम हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 8600 km/hr की स्पीड से चंद्रमा से टकराएगा स्पेसएक्स का रॉकेट, बनेगा क्रेटर

जब हथियार छोटे और उपयोगी लगने लगते हैं तो संघर्ष के दौरान उनके इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है. एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. स्थिति तेजी से बड़े युद्ध में बदल सकती है. आलोचक यह भी कहते हैं कि यह रणनीति परमाणु हथियारों के प्रसार को बढ़ावा दे सकती है.

अगर अमेरिका क्षेत्रीय संघर्षों में इनके इस्तेमाल की संभावना बढ़ाता है तो अन्य देश भी अपनी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. रूस पहले से ही सामरिक हथियारों पर निर्भर है और चीन भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. ऐसे में नई अमेरिकी रणनीति हथियारों की होड़ को और तेज कर सकती है.

Advertisement

Pentagon new nuclear strategy

क्षेत्रीय संघर्षों पर संभावित प्रभाव

नई रणनीति का सीधा संबंध यूरोप, इंडो-पैसिफिक और अन्य क्षेत्रों से है. यूरोप में रूस के साथ तनाव के बीच सामरिक हथियार नाटो की रक्षा योजना का हिस्सा बन सकते हैं. एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए भी अमेरिका सीमित परमाणु विकल्प रखना चाहता है. लेकिन इससे सहयोगी देशों में भी बहस शुरू हो सकती है कि क्या वे अपने क्षेत्र में ऐसे हथियारों की मौजूदगी चाहते हैं.

भारत जैसे देशों के लिए भी यह विकास महत्वपूर्ण है. वैश्विक परमाणु संतुलन बदलने से क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि भारत की अपनी परमाणु नीति अलग है, लेकिन बड़ी शक्तियों के बीच होड़ का असर पूरे एशिया पर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: चीन ने दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा भारत रेंज में

पेंटागन की यह रणनीति अभी मसौदा चरण में है. अंतिम रूप लेने में समय लग सकता है. इसे लागू करने के लिए न सिर्फ तकनीकी बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक सहमति भी जरूरी होगी. कांग्रेस, सहयोगी देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह कितनी दूर तक जाती है.

कुल मिलाकर नई रणनीति बदलते वैश्विक हालात का जवाब देने की कोशिश है. न्यू स्टार्ट के बाद के युग में अमेरिका कम शक्ति वाले लेकिन ज्यादा उपयोगी विकल्पों की ओर बढ़ रहा है. समर्थक इसे व्यावहारिक बताते हैं तो आलोचक इसे खतरनाक मानते हैं. असली परीक्षा इस बात में होगी कि क्या ये विकल्प संघर्ष को नियंत्रित रखते हैं. नई अनिश्चितताएं पैदा करते हैं. वैश्विक सुरक्षा के लिए यह बदलाव गहरा प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नौकरी के लिए पहली पसंद बना Google, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, लिस्ट में ये कंपनी भी हैं शामिल  |
    संभल हिंसा आखिर कैसे भड़की, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, सामने आईं कई अहम बातें |
    शादी की मन्नत के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले प्रेमी-प्रेमिका |
    एक मौत, तीन बहनें और पांच साल की लड़ाई... ऐसे खुला स्कूल वॉर्डन रिंकू कुमारी के कत्ल का राज |
    कौन है अलीगढ़ का बादल बाबू? पाकिस्तानी लड़की से इश्क के चक्कर में पहुंच गया सरहद पार |
    काव्या मारन का मास्टरस्ट्रोक! अचानक टीम में हुई खूंखार खिलाड़ी की एंट्री, IPL में बल्ले से मचाई थी गजब की तबाही |
    रांची: प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पहल, सरकार का प्रपोजल लेकर पहुंचे SDO और ADM |
    EXCLUSIVE: यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर विवाद, कोर्ट की रोक के बाद अब RTI से भी जानकारी छिपा रहा आयोग |
    एनालॉग पनीर, चीज और टोफू क्या है? क्यों इसे किया जा रहा है बैन |
    क्या होता है एनालॉग पनीर जिसे महाराष्ट्र में किया गया बैन, जगह-जगह मिल रहा ये खतरनाक सस्ता पनीर!
    Advertisement