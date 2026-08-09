scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने वेंस और उनकी पत्नी को बेटे के जन्म पर बधाई भी दी.

Advertisement
X
पीएम मोदी और जे.डी. वेंस की मुलाकात की तस्वीर. (File Photo)
पीएम मोदी और जे.डी. वेंस की मुलाकात की तस्वीर. (File Photo)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. वहीं, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाक़ों में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. इन खबरों के अलावा, गुरनूर बरार ने श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच में एक ही ओवर में चार छक्के जड़ दिए. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें.

पीएम मोदी को आया US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन... भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई. वेंस ने खुद पीएम मोदी को फोन किया. दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीक़ों पर चर्चा की. PM मोदी ने जेडी वेंस और उषा वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई दी और पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं दीं.

नासिक-सूरत में भूकंप के झटके, भारी बारिश बनी वजह!

महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाक़ों में 4 दशमलव 3 तीव्रता का भूकंप आया. नासिक, सूरत और वापी में झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र नासिक से 47 किलोमीटर दूर भनवड़ गांव बताया गया है. जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, डर के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए. नासिक के दिंडोरी, निफाड, पेठ, सुरगाणा और इगतपुरी में भी झटके महसूस हुए.

Toxic Trailer: इट्स यश वर्सेज यश! हैरतअंगेज विजुअल्स, इंटीमेसी नहीं ड्रामा और खून-खराबे से भरपूर है टॉक्सिक का ट्रेलर

यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज हो गया. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश दमदार ऐक्शन और अलग अवतार में नज़र आएंगे. यश इसके प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. यश के साथ फिल्म में नयनतारा, कियारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार हैं.

Advertisement

पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले CM योगी, यूपी चुनाव पर मंथन तेज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दिल्ली दौरे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. सीएम योगी ने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाक़ात की. पीएम मोदी से उनकी करीब एक घंटे तक बैठक हुई. इसमें यूपी के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों और केंद्र की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई.

6,6,6,6... भारतीय तेज गेंदबाज ने बल्ले से काटा गदर, हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन VIRAL

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार ने श्रीलंका क्रिकेट एकादश के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में अपनी बैटिंग से महफ़िल लूट ली. गुरनूर बरार ने स्पिनर दिलुम सुदीरा के एक ही ओवर में चार छक्के जड़ दिए. गुरनूर बरार ने ओवर में 25 रन बटोरे और भारतीय डगआउट को भी रोमांचित कर दिया. हेड कोच गौतम गंभीर ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया.

महाराष्ट्र में महंगाई का झटका, दूध के दाम 2 रुपये बढ़े

महाराष्ट्र में दूध के दाम 11 अगस्त से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे. गाय और भैंस, दोनों के दूध की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा. मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता गोपालराव म्हास्के ने की थी. बढ़ती लागत को देखते हुए डेयरी उत्पादों के दाम भी 10 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाएंगे.

Advertisement

'सोशल मीडिया नशा है', राहुल गांधी बोले- युवाओं को Reels में उलझाकर बनाया जा रहा मजदूर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे. ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश का युवा बेहाल है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, बेरोज़गारी और डेटा की ताक़त समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों पर भी बात की.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC Prelims 2025 का मुद्दा, याचिका में परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जनहित याचिका में 19 अप्रैल को हुई परीक्षा रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. याचिकाकर्ता हरिश्रन देवगन ने सीबीआई या सेवानिवृत्त जजों की अध्यक्षता वाली समिति से समयबद्ध जांच की मांग की है.

यूपी में मानसून पूरी तरह एक्टिव, रविवार 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश तेज़ रहने की संभावना है. 9 अगस्त सुबह 8:30 से 10 अगस्त सुबह 8:30 तक बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर समेत 11 ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

Advertisement

चार हाईकोर्ट्स को मिले 30 नए जज, लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी

देश की चार प्रमुख हाईकोर्ट्स में 30 नए जजों की नियुक्तियां हुई हैं. इनमें 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें जज और अतिरिक्त जज बनाया गया है. मद्रास हाईकोर्ट में 15, कलकत्ता में 8 और कर्नाटक हाईकोर्ट में 6 अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील अमित लाहोटी को अतिरिक्त जज बनाया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बिकिनी में छाई कपूर खानदान की लाडली, बोल्डनेस से ढाया कहर, दीवाने हुए फैंस |
    इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान आया सामने, GenZ पर कही ये बात |
    Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु लाने वाले हैं बड़ी मुसीबत, अभी से संभल जाएं 4 राशियां! |
    CM योगी के लिए शिवभक्तों की खास मन्नत, ले जा रहे ‘बुलडोजर कांवड़’- VIDEO |
    भारत-पाक सीमा पर BSF का एक्शन, घुसपैठ की कोशिश कर रहे संदिग्ध को मार गिराया |
    Kathiawadi Gwar Dhokli Recipe: सादी सब्जियों से हो गए हैं बोर? ग्वार फली में मिलाएं गेहूं के आटे की ढोकली, उंगलियां चाटने पर हो जाएंगे मजबूर |
    'भाई रिलैक्स करो, खुलकर बोलो...' मंच पर स्टूडेंट नर्वस हुआ तो राहुल गांधी ने बढ़ाया हौसला, VIDEO वायरल |
    SBI में 1538 पदों पर भर्ती, 64 हजार से ज्यादा है सैलरी, क्या आप कर सकते हैं आवेदन?  |
    'मुझे गाली दी' घमंड ने बर्बाद किया राजेश खन्ना का करियर, को-एक्टर का खुलासा
    Advertisement