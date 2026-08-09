यूपी में मानसून पूरी तरह एक्टिव, रविवार 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

IMD UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज रहने की संभावना है.

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मौसम विभाग का कहना है कि 9 और 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इससे साफ है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने के संकेत नहीं हैं.

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

IMD के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 9 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 10 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की संभावना अधिक है.

10 अगस्त के लिए भी अलर्ट

10 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 11 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश का खतरा बना रहेगा.

11 अगस्त को पश्चिमी यूपी में असर

11 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 12 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

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क्या हो सकता है असर?

मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. कच्चे और कमजोर मकानों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा, बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. वहीं, फिसलन भरी सड़कों पर हादसों का खतरा रहेगा. नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और किसानों को फसल संबंधी नुकसान हो सकता है.

लोगों के लिए सलाह

IMD ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों, नदी-नालों से दूर रहें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें.

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