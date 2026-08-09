scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में महंगाई का झटका, दूध के दाम 2 रुपये बढ़े

महाराष्ट्र में मंगलवार से दूध खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. राज्य में गाय और भैंस दोनों तरह के दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे. डेयरियों का कहना है कि डीजल, पैकेजिंग और दूध खरीद की बढ़ती लागत के चलते कीमतों में इजाफा जरूरी हो गया है. साथ ही डेयरी उत्पाद भी 10 फीसदी तक महंगे होंगे.

Advertisement
X
महाराष्ट्र में दूध की नई कीमतें 11 अगस्त से लागू होंगी (सांकेतिक तस्वीर)
महाराष्ट्र में दूध की नई कीमतें 11 अगस्त से लागू होंगी (सांकेतिक तस्वीर)

महाराष्ट्र में दूध के दाम बढ़ने वाले हैं. मंगलवार (11 अगस्त) से गाय और भैंस, दोनों तरह के दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगी. यह फैसला बड़ी सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों की मंजूरी के बाद लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, यह फैसला 'मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपालराव म्हास्के ने की थी.

एसोसिएशन के मुताबिक, डीजल की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं, जबकि पैकेजिंग का खर्च लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया है. दूध की खरीद की कीमत भी बढ़ी है और आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है.

सम्बंधित ख़बरें

Tukaram Mundhe On Synthetic Milk
'शैंपू-सोडा से बन रहा नकली दूध...', IAS तुकाराम का बड़ा खुलासा
snake myth vs truth
दूध, बदला और बीन... सांपों के बारे में 10 झूठ, जिन्हें सच मान बैठी दुनिया
Lauki Rabri
हलवा-बर्फी से भर गया मन, अब लौकी से घर पर झटपट बनाएं शाही रबड़ी
Milk Burfi
घर में बचे दूध में बूरा-नारियल मिलाकर बनाएं हलवाई जैसी सॉफ्ट बर्फी
Malai Cham Cham
घर में बनाएं हलवाई जैसी सॉफ्ट मलाई चमचम, हर कोई करेगा तारीफ

बढ़ती लागत को देखते हुए, एसोसिएशन ने दूध की बिक्री की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर और डेयरी उत्पादों की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है. एसोसिएशन ने कहा कि नई कीमतें 11 अगस्त से लागू होंगी.

बता दें कि महाराष्ट्र में मिलावटी दूध भी धड़ल्ले से बिक रहा है. इसपर भी महाराष्ट्र FDA का एक्शन जारी है. विभाग हर दिन 20 से ज्यादा जगहों पर जांच कर रहा है. अब तक 1,131 से अधिक निरीक्षण किए जा चुके हैं. इस दौरान करीब 49.57 करोड़ रुपये का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है. इसके अलावा लगभग 1.6 लाख लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध भी पकड़ा गया है.

Advertisement

हाल ही में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने सिंथेटिक दूध को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. उन्होंने बताया कि कुछ लोग नकली दूध तैयार कर उसे असली दूध में मिलाकर बेच रहे हैं.

एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कुछ लोग स्किम्ड मिल्क पाउडर, केमिकल, इमल्सीफायर कॉस्टिक सोडा और यहां तक कि शैंपू जैसी चीजों का इस्तेमाल कर ऐसा मिक्सर तैयार करते हैं, जो देखने में बिल्कुल दूध जैसा लगता है. इस तरह का दूध असली दूध की तुलना में बहुत कम पैसे में तैयार हो जाता है.

कमिश्नर तुकाराम का कहना है कि, गाय के दूध जैसा दिखने वाला सिंथेटिक दूध लगभग 15 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध जैसा तैयार किया गया दूध करीब 30 रुपये प्रति लीटर में बन सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र में महंगाई का झटका, दूध के दाम 2 रुपये बढ़े |
    दिल्ली: जितनी बारिश पूरे महीने में होनी थी, उतनी आठ दिनों में ही हो गई |
    ईरान पर सऊदी को गच्चा दे गया तुर्की! PAK के 'इस्लामिक NATO' में आया बड़ा ट्विस्ट |
    J-K: पूर्व आतंकी के हत्यारे को हुई उम्रकैद, मस्जिद में ली थी जान |
    DGCA से 'आजादी' क्यों मांग रहे पायलट्स, पीएम मोदी को लिखा पत्र |
    नौकरी जाते ही छोड़ना होगा अमेरिका! 60 दिन के 'ग्रेस पीरियड' नियम पर लटकी तलवार |
    Aaj Ka Panchang, 9 August 2026: 9 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 9 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 9 August 2026: मीन राशिवालों का धन लाभ का योग है, किसी काम में व्यस्त रहेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: कुंभ राशिवालों के मित्रों की मदद से काम बनेंगे, सेहत के मामले में ध्यान दें, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement