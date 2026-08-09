महाराष्ट्र में महंगाई का झटका, दूध के दाम 2 रुपये बढ़े

महाराष्ट्र में दूध के दाम बढ़ने वाले हैं. मंगलवार (11 अगस्त) से गाय और भैंस, दोनों तरह के दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगी. यह फैसला बड़ी सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों की मंजूरी के बाद लिया गया है.

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जानकारी के मुताबिक, यह फैसला 'मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपालराव म्हास्के ने की थी.

एसोसिएशन के मुताबिक, डीजल की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं, जबकि पैकेजिंग का खर्च लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया है. दूध की खरीद की कीमत भी बढ़ी है और आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है.

बढ़ती लागत को देखते हुए, एसोसिएशन ने दूध की बिक्री की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर और डेयरी उत्पादों की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है. एसोसिएशन ने कहा कि नई कीमतें 11 अगस्त से लागू होंगी.

बता दें कि महाराष्ट्र में मिलावटी दूध भी धड़ल्ले से बिक रहा है. इसपर भी महाराष्ट्र FDA का एक्शन जारी है. विभाग हर दिन 20 से ज्यादा जगहों पर जांच कर रहा है. अब तक 1,131 से अधिक निरीक्षण किए जा चुके हैं. इस दौरान करीब 49.57 करोड़ रुपये का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है. इसके अलावा लगभग 1.6 लाख लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध भी पकड़ा गया है.

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हाल ही में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने सिंथेटिक दूध को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. उन्होंने बताया कि कुछ लोग नकली दूध तैयार कर उसे असली दूध में मिलाकर बेच रहे हैं.

एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कुछ लोग स्किम्ड मिल्क पाउडर, केमिकल, इमल्सीफायर कॉस्टिक सोडा और यहां तक कि शैंपू जैसी चीजों का इस्तेमाल कर ऐसा मिक्सर तैयार करते हैं, जो देखने में बिल्कुल दूध जैसा लगता है. इस तरह का दूध असली दूध की तुलना में बहुत कम पैसे में तैयार हो जाता है.

कमिश्नर तुकाराम का कहना है कि, गाय के दूध जैसा दिखने वाला सिंथेटिक दूध लगभग 15 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध जैसा तैयार किया गया दूध करीब 30 रुपये प्रति लीटर में बन सकता है.

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