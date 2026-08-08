पीएम मोदी को आया US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन... भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई. वेंस ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बातचीत की जानकारी दी.

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बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जे.डी. वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई दी. उन्होंने पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी सांसद रिले मूर ने भारत के विदेशी चंदा कानून (FCRA) में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताई थी. मूर ने दावा किया था कि इन बदलावों का असर चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर पड़ सकता है. उन्होंने इसे ईसाइयों के खिलाफ कदम बताया था.

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी. मंत्रालय ने कहा था कि भारत के कानूनों में बदलाव करना देश का आंतरिक मामला है. साथ ही यह भी बताया था कि अमेरिका समेत कई देशों में विदेशी फंडिंग को लेकर अपने कानून हैं.

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मई 2025 में भी हुई थी बातचीत

जे.डी. वेंस की प्रधानमंत्री मोदी से पिछली सार्वजनिक रूप से सामने आई फोन पर बातचीत मई 2025 में हुई थी. उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था. PM मोदी ने बाद में लोकसभा में इस बातचीत का जिक्र किया था.

उन्होंने बताया था कि वेंस के कई मिस्ड कॉल देखने के बाद उन्होंने वापस फोन किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, वेंस ने पाकिस्तान की ओर से भारत पर बड़े हमले की तैयारी की जानकारी दी थी. जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की प्रतिक्रिया और भी मजबूत होगी.

फिलहाल दोनों देशों ताजा फोन कॉल में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा से भारत-अमेरिका संबंधों में लगातार संपर्क का संकेत मिलता है.

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