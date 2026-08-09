'मुझे गाली दी' घमंड ने बर्बाद किया राजेश खन्ना का करियर, को-एक्टर का खुलासा

तेज सप्रू हिंदी सिनेमा के जाने-माने कलाकार हैं. शोबिज की दुनिया में उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है. सालों बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ हुए एक यादगार किस्से का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा के इस महान सितारे ने एक बार फिल्मी सेट पर अचानक उनसे गाली-गलौज की थी, लेकिन बाद में माफी भी मांगी और रिश्ता सुधार लिया.

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राजेश खन्ना को लेकर बोले तेजू

'द रेडिफ पॉडकास्ट' पर बात करते हुए सप्रू ने खन्ना को ऐसा इंसान बताया, जो अपने करियर के शिखर पर अहंकारी थे, लेकिन सबसे उदार इंसानो में से एक भी थे. राजेश खन्ना पर बात करते हुए एक्टर ने कहा- राजेश खन्ना में अहंकार था. जब आप करियर के शिखर पर होते हैं, तो ऐसा होता है. आपसे ज्यादा अक्सर आपके आसपास के लोगों के दिमाग घूम जाते हैं. ऐसा होता है, लेकिन साथ ही, मैंने उनसे ज्यादा उदार इंसान कभी नहीं देखा.

सप्रू ने फिर काश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक किस्से को याद किया. उन्होंने कहा- एक बार जब हम साथ काम कर रहे थे, तो अचानक मुझे पीछे से कोई गाली देता सुनाई दिया. मैंने मुड़कर देखा तो वो काका जी (राजेश खन्ना) थे. उसके बाद वो वहां से चले गए. वो इंसीडेंट मैं बोल नहीं सकूंगा. क्योंकि वो किसी हीरोइन के साथ थे. मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं. ये इंसीडेंट काका जी के साथ हुआ था.

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सप्रू ने कहा कि मैं उनके बर्ताव से बहुत आहत हुआ था. मेरा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जिनके साथ मैंने 10-15 फिल्में की है. कश्मीर का आउटडोर था. सब बोले छोड़ो. मैंने कहा कि यार इनकी पहली फिल्म सप्रू साब (मेरे पिता डी.के. सप्रू) के साथ थी. मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं. सिर्फ इनकी ही नहीं. मैं हर छोटे-बड़े एक्टर की इज्जत करता हूं, जिसने मेरे पिता के साथ काम किया है. मैं कभी कुर्सी पर बैठता नहीं हूं, जब तक वो नहीं बैठें. इतनी इज्जत करने के बावजूद पता नहीं क्या हो गया इनको गाली दे दी. मुझे बहुत बुरा लगा.

'अगले दिन मेरे और उनका ही शॉट था. वो पहला दिन था जब मैंने उन्हें विश नहीं किया. मैंने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर कुर्सी पर बैठ गया. शॉट के बाद वो मेरे पास आए और बोले, 'अरे, लंबे लड़के... भूल जा. मैंने कहा कि सर आपने बिना वजह मुझे गाली दी. आपने ही तो कहा था कि हम बस मस्ती कर रहे हैं. राजेश खन्ना बोले- हो गया. भूल जा... चल. फिर उन्होंने मुझे अपने साथ होटल चलने को कहा.'

जब डूबा राजेश खन्ना का करियर

सप्रू कहते हैं कि जब उनका डाउनफॉल आया, तो उनका खार में ऑफिस था. हर हफ्ते नहीं तो कम से कम हर 10 दिन में मैं उनसे मिलने जरूर जाता. उस वक्त उनकी फेवरेट व्हिस्की रेड लेबल थी, और मैं हमेशा एक बोतल साथ ले जाता. मुझे लगता है कि उनका पतन उसी अहंकार की वजह से जल्दी आया.

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