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पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले CM योगी, यूपी चुनाव पर मंथन तेज

सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों की तस्वीरें साझा कर प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष का आभार जताया.

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दिल्ली में UP सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन नबीन से मुलाकात की. (X/@myogiadityanath)
दिल्ली में UP सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन नबीन से मुलाकात की. (X/@myogiadityanath)

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दिल्ली दौरे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद से राज्य की राजनीति और आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं.

दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे. प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह बैठक करीब एक घंटे तक चली. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से बातचीत हुई. दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस लंबी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की. X पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 'नए भारत' को बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा.

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उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी की सलाह और मार्गदर्शन से उन्हें उत्तर प्रदेश में अच्छे से राज चलाने (सुशासन) और लगातार काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है. मुख्यमंत्री ने अपना कीमती समय देने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया.

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'भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई शिष्टाचार भेंट'

प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर पोस्ट करते हुए इसे एक इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट की है.

इस दौरान  पार्टी संगठन को मजबूत करने और राज्य में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

क्यों खास माना जा रहा है यह दौरा?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब भी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो उसके पीछे बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मायने होते है. उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन से जुड़े कुछ अहम फैसलों को लेकर भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है.

फिलहाल, सीएम योगी की इन ताबड़तोड़ मुलाकातों के बाद से राजनीतिक गलियारों में बैठकों और मंथन का दौर तेज हो गया है, और हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इन वार्ताओं के क्या राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं.

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