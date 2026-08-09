'भाई रिलैक्स करो, खुलकर बोलो...' मंच पर स्टूडेंट नर्वस हुआ तो राहुल गांधी ने बढ़ाया हौसला, VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का है. वीडियो में मंच पर बोलने आया एक छात्र अचानक घबरा जाता है. तभी राहुल गांधी उसके करीब आते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं.

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कार्यक्रम के दौरान एक छात्र माइक पर अपनी बात रख रहा था. बोलते-बोलते वह नर्वस हो गया और कुछ पल के लिए अपनी बात ठीक से नहीं कह पाया. उसकी झिझक देखकर राहुल गांधी छात्र की ओर आगे बढ़े. उसके पास पहुंचकर उसे सहज होने के लिए कहा.

'ब्रदर, रिलैक्स करो... ये तुम्हारा घर है'

वीडियो में राहुल गांधी छात्र से कहते सुनाई देते हैं, "ब्रदर, रिलैक्स करो... कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम अपने घर पर हो. खुलकर बोलो. डरने की कोई जरूरत नहीं है. मैं भी जब शुरुआत में भाषण देता था, तब नर्वस हो जाता था. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है."

राहुल गांधी की बात सुनने के बाद छात्र का आत्मविश्वास लौटता है और वह अपनी बात पूरी करता है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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छात्र ने सुनाई अपनी परेशानी

बिहार के एक बी.एड. छात्र ने भी अपनी आर्थिक और रोजगार से जुड़ी परेशानियां साझा कीं. उसने बताया कि परिवार ने उसकी पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली. अपनी बात रखते हुए उसने गहरी निराशा जाहिर की. राहुल गांधी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की.

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युवाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, बेरोजगारी, शिक्षा की बढ़ती लागत और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा शामिल हुए.

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सोशल मीडिया पर आईं मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने राहुल गांधी के व्यवहार की सराहना करते हुए इसे एक संवेदनशील और प्रेरणादायक पल बताया.एक यूजर ने लिखा कि देखिए, राहुल गांधी ने इस स्थिति को कितनी सहजता से संभाला. मंच पर मौजूद छात्र साफ तौर पर घबराया हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने गर्मजोशी और धैर्य के साथ उसका हौसला बढ़ाया और उसे सहज महसूस कराया. यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है.हालांकि, कुछ अन्य यूजर्स ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बताते हुए अलग राय भी व्यक्त की.

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यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. समर्थक इसे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पल बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं. इसी वजह से यह वीडियो लगातार लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है.

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