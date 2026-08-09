Kathiawadi Gwar Dhokli Recipe: सादी सब्जियों से हो गए हैं बोर? लंच में बनाएं काठियावाड़ी ग्वार फली, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी

Kathiawadi Guvar Dhokli Recipe: अगर आप रोज-रोज एक ही तरह की सादी सूखी सब्जियां या दाल खाकर बोर हो चुके हैं और खाने की थाली में कुछ नया व चटपटा स्वाद शामिल करना चाहते हैं तो गुजराती स्टाइल ग्वार फली और ढोकली की सब्जी जिसे ग्वार ढोकली नू शाक भी कहते हैं, आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.

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ग्वार फली की पौष्टिकता और गेहूं के आटे से बनी मसालेदार सॉफ्ट ढोकली का मेल इस डिश को बेहद खास और पेट भरने वाला बना देता है. हींग, अजवाइन और लहसुन के तड़के से सजी यह सब्जी स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, पचने में भी उतनी ही हल्की होती है. इसे प्रेशर कुकर में महज 10 से 15 मिनट के अंदर आसानी से तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान और प्रामाणिक विधि.

गुजराती स्टाइल ग्वार फली और ढोकली की सब्जी

सामग्री:

ग्वार फली: 200 ग्राम (धोकर, दोनों छोर काटकर छोटे टुकड़ों में टूटी हुई)

राई और जीरा: 1/2-1/2 छोटा चम्मच

अजवाइन: 1/2 छोटा चम्मच (हाथों से मसलकर)

हींग: 1/4 छोटा चम्मच (पाचन के लिए जरूरी)

लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

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लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया-जीरा पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गुड़: 1 छोटा चम्मच (स्वाद संतुलन के लिए)

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच

तेल: 2-3 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: सजावट के लिए

ढोकली के लिए:

गेहूं का आटा: 1/2 कप

बेसन: 1 बड़ा चम्मच

अजवाइन: 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर: 1/4-1/4 छोटा चम्मच

हींग और नमक: चुटकी भर

तेल: 1 छोटा चम्मच (मोयन के लिए)

पानी: आटा गूंधने के लिए

बनाने की विधि:

एक बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, अजवाइन, सारे सूखे मसाले, नमक और 1 चम्मच तेल मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. अब इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें चपटा करें या छोटी पूरियां बेलकर चौकोर टुकड़ों में काट लें.

प्रेशर कुकर में तेल गरम करें. इसमें राई, जीरा, अजवाइन और हींग डालकर चटकाएं. इसके बाद लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट डालकर 30 सेकंड भूनें.

कुकर में ग्वार फली डालें. साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया-जीरा पाउडर और नमक डालकर 1-2 मिनट तक चलाएं.

अब इसमें लगभग 1.5 से 2 कप पानी और गुड़ डालें. जब पानी में उबाल आ जाए, तो तैयार की गई ढोकली के टुकड़ों को एक-एक करके उबलते पानी में डालें (ताकि ढोकली आपस में चिपके नहीं).

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कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं.

कुकर का प्रेशर खुद खत्म होने दें. ढक्कन खोलकर ऊपर से नींबू का रस और ताजा कटा हरा धनिया मिलाएं. गरमा-गरम ग्वार फली ढोकली की सब्जी को बाजरे की रोटी, फुलके या उबले चावल के साथ परोसें.

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