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CM योगी के लिए शिवभक्तों की खास मन्नत, ले जा रहे ‘बुलडोजर कांवड़’- VIDEO

मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ‘बाबा बुलडोजर कांवड़’ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हरिद्वार से 16 शिवभक्त 61 लीटर गंगाजल लेकर बुलडोजर के आकार की कांवड़ के साथ पहुंचे हैं. शिवभक्त सुनील कुमार ने बताया कि यह उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है.

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बुलडोजर कांवड़, जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है. (Photo: Screengrabs)
बुलडोजर कांवड़, जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार फिर एक अनोखी कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे 16 शिवभक्त अपने साथ ‘बाबा बुलडोजर कांवड़’ लेकर आए हैं. बुलडोजर के आकार की इस कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट रही है. शिवभक्तों के मुताबिक यह उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है.

शिवभक्तों की टोली हरिद्वार से 61 लीटर गंगाजल लेकर निकली है. अब वे मुजफ्फरनगर के ओघड़नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. टोली में शामिल शिवभक्त सुनील कुमार ने बताया कि बुलडोजर कांवड़ लेकर आने का सिलसिला पहले भी जारी रहा है. इस बार भी उन्होंने अपनी कांवड़ को बुलडोजर का स्वरूप दिया है.

सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, वह उन्हें पसंद हैं. उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनें. इसी मनोकामना के साथ वे बाबा भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाने जा रहे हैं.

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इस बार चौथी बुलडोजर कांवड़ ले जा रहे हैं शिवभक्त
शिवभक्त सुनील कुमार ने कहा कि उनकी टोली अब तक तीन बार बुलडोजर कांवड़ लेकर आ चुकी है और यह उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है. इस बार कांवड़ में 61 लीटर गंगाजल है. उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी टोली अगली बार 202 लीटर गंगाजल लेकर बुलडोजर कांवड़ के साथ आएगी.

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आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान अलग-अलग तरह की कांवड़ श्रद्धालुओं और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती हैं. इस बार मुजफ्फरनगर में ‘बाबा बुलडोजर कांवड़’ भी इसी वजह से सुर्खियों में है. बुलडोजर के स्वरूप में तैयार की गई इस कांवड़ को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं और शिवभक्तों की टोली से इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं.

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