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भारत-पाक सीमा पर BSF का एक्शन, घुसपैठ की कोशिश कर रहे संदिग्ध को मार गिराया

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को मार गिराया है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं. 

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बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम (सांकेतिक तस्वीर)
बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम (सांकेतिक तस्वीर)

भारत-पाकिस्तान सीमा पर BSF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है. अमृतसर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को मार गिराया है. 

घटना देर रात अमृतसर के बॉर्डर आउटपोस्ट दाओके इलाके की है. 181 बटालियन के जवानों ने बॉर्डर फेंसिंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा. उसकी गतिविधि जवानों को संगिद्ध लगी. जवानों ने उसे रुकने की चेतावनी दी लेकिन वह संदिग्ध तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ते जा रहा था. उसके तेज कदम भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान की ओर लगी बॉर्डर फेंसिंग की ओर बढ़ रहे थे. संभावित खतरे को देखते हुए BSF के जवानों ने फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में संदिग्ध की मौत हो गई है. 

संदिग्ध के पास से तंबाकू का एक पैकेट मिला है. फिलहाल उसकी पहचान और सीमा पार जाने के मकसद की जांच की जा रही है. इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है. शव को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में रखा गया है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं. 

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यह भी पढ़ें: भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF की कार्रवाई, गोली लगने से बांग्लादेशी तस्कर की मौत

रविवार सुबह त्रिपुरा में भी सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्रवाई की है. त्रिपुरा के उनाकोटि जिले के कैलाशहर के मगरुली में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ की फायरिंग में बांग्लादेशी तस्कर की मौत हुई है.

त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह करीब 4:00 बजे मगरुली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 में गेट नंबर 47 के करीब बॉर्डर पिलर नंबर 1847 के पास हुई.

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्कर कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार बर्मी सिगरेट की तस्करी करने की प्रयास में था, जिस समय बीएसएफ कर्मियों ने गोलीबारी की. बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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