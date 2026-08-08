नासिक-सूरत में भूकंप के झटके, भारी बारिश बनी वजह!

महाराष्ट्र-गुजरात के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके लगे हैं. इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई. जानकारी के मुताबिक, नासिक, सूरत और वापी में धरती हिली.

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भूकंप का केंद्र नासिक से 47KM दूर भनवड़ गांव में बताया गया है. फिलहाल तक जान-माल के कोई नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि, लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए थे.

नासिक शहर के साथ-साथ नासिक जिले के दिंडोरी, निफाड, पेठ, सुरगाणा और इगतपुरी तालुका में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इससे पहले पेठ और सुरगाना तालुका में ही 3 बार हल्के भूकंप के झटके भी लगे थे. लेकिन इस बार यह बड़ा झटका था.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के डॉ. अजय प्रताप सिंह के मुताबिक, ये भूकंप हाइड्रो-सिस्मिकली की वजह से आए. जुलाई में नासिक में भारी बारिश हुई, जिससे पानी जमीन के नीचे बेसाल्ट चट्टान की दरारों में गहराई तक रिस गया. इससे फ्लूइड प्रेशर बढ़ गया और डेक्कन पठार के नीचे छिपे पुराने जियोलॉजिकल फॉल्ट खिसक गए. इस वजह से, कम इंटेंसिटी वाले भूकंप अक्सर आ रहे हैं.

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गुजरात की बात करें तो डांग जिले में भूकंप के झटके रात 10:02 बजे महसूस हुए. इसमें सापुतारा सहित आहवा, साकरपाताल और गलकुंड इलाके में धरती कांपी. सापुतारा में पर्यटक भी होटल से बाहर दौड़कर आ गए थे.

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